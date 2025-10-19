El Boiro, a por la primera victoria en casa a costa del Silva

El equipo de Jose Tizón tiene la oportunidad de alejar a un rival a siete puntos Gonzalo Salgado

El CD Boiro aspira a alargar su buena dinámica de resultados, tras sumar 8 puntos de los últimos 12. en el duelo de esta tarde en Barraña ante el Silva (17.30 horas). El equipo de Jose Tizon busca su primera victoria en casa ante un rival que tiene cuatro puntos menos y cierra la tabla, pero que viene de ganar su primer encuentro al superar al Barco por la mínima.

Rodri Zambrana, lesionado el martes en el entrenamiento con la Selección Gallega de aficionados, y Yago Insua, que sufrió un percance muscular en su debut en A Illa, son bajas en los locales. Tizón convocó a veinte jugadores y tiene las dudas de Bruno Campos, Prol y Víctor Casais, que ya se ejercitaron con sus compañeros y podrían tener minutos, aunque siguen entre algodones.

“El Silva es un equipo al que le penalizó mucho en este inicio de temporada el calendario porque jugó contra los rivales más fuertes”, analiza el entrenador vigués de los boirenses. “Por eso están en esa situación, pero estoy seguro que salvarán la categoría. Son muy fuertes en el balón parado y en las transiciones, con centro y remate cargando muy bien el área”, advierte. Aspectos como las vigilancias y una buena circulación de balón se presumen claves para los locales.

Los coruñeses llegan con la moral alta y confianza tras el resultado positivo. “As vitorias reforzan o ánimo”, reconoce el técnico Noé López. “O Boiro é un rival moi dinámico, con bos futbolistas e xuventude. A clave será saber xestionar os ritmos do partido”.