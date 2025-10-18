Un derbi con las cartas boca arriba

El Cambados se impuso el pasado año al Céltiga en Burgáns por 2-0 Mónica Ferreirós

CJ Cambados y Céltiga se ven las caras mañana a las 12 horas en Burgáns en un nuevo derbi que se ha convertido en un clásico los últimos años, pero esta vez en Tercera RFEF. No hay secretos entre ambos equipos, ya que se conocen a la perfección y tienen totalmente definidos sus estilos de juego, muy distintos.

Pénjamo cumple su sexta temporada al frente de los locales, mientras que Luis Carro dirige por cuarto año seguido a los isleños. El vilanovés entrenó al conjunto amarillo, al igual que el director deportivo visitante, Edu Charlín, que además es de la Vila do Albariño.

Sobre el papel el Céltiga tiene mejor plantilla, por nombres y trayectoria. Pero eso en un derbi no es importante porque todo se iguala. Tampoco pesan demasiado las dinámicas y los precedentes, que concederían el favoritismo a los locales. Y es que el partido llega en momentos diferentes para los equipos vecinos. El Céltiga viene de dos derrotas en la que los errores defensivos le costaron muchos goles. El Cambados logró al fin una primera victoria, ante el Viveiro en casa, que estaba mereciendo en jornadas anteriores.

Además, el año pasado el Céltiga cayó en sus dos visitas a Burgáns, en Copa (1-0) y en liga (2-0). Y lo hizo al no poder encontrar fisuras en el orden defensivo de los de Pénjamo, que exprimen a la perfección las transiciones con el tridente ofensivo formado por Diego Hernández, Tiko y un Diego Iglesias que está enrachado y ha marcado los cuatro tantos locales.

Sobre el papel está claro el plan de partido que desempeñarán ambos, está por ver quién lo ejecutará mejor y minimizará las virtudes del rival.

Pénjamo: "Será importante saber manejar las emociones"

Pénjamo, que tiene la duda de Seydou, sabe que el Céltiga "es un equipo con mucho potencial, con jugadores con mucha calidad y buen trato del balón". Consciente del desequilibrio de los visitantes "en zonas avanzadas", explica el plan para tratar de desactivar a los rojjblancos. "Va ser importante mantener un nivel alto de concentración y de trabajo para minimizar su potencial ofensivo, ser ganadores de duelos y no dejar que manejen cómodos el balón". Al igual que Luis Carro, el entrenador del Cambados también habla del aspecto mental. "Saber manejar las emociones de derbi también va ser importante".

Luis Carro: "Sabemos que va a ser dificilísimo"

Los isleños han vaciado la enfermería en defensa en las últimas semanas. Carlos es la única baja. "Estamos con muchas ganas y necesitados de puntos. Sabemos que va a ser dificilísimo por el factor derbi". Luis confía en que los suyos ofrezcan su mejor versión, sobre todo en defensa. "Si estamos a nuestro nivel podemos hacerles daño, pero en lo colectivo e individual tenemos que mejorar a nivel defensivo, minimizar errores y ser más contundentes y agresivos".

El partido es un gran test para comprobar la personalidad y carácter del equipo. "El Cambados es un equipo muy competitivo, que viene de ganar y juega en casa, por lo que eso le suma en lo emocional". Carro sabe las dificultades que se encontrará. "Ya jugaron con Compostela, Estradense, Somozas y Boiro y sólo llevan cuatro goles encajados", destaca. "Eso ya dice mucho lo díficil que es meterle mano".

Luis también está pendiente del cielo, ya que las previsiones apuntan a bastante lluvia, algo que podría condicionar el derbi en función del agua que caiga y de como se ponga el campo.

Se espera un buen ambiente y la presencia en el palco del presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Pablo Prieto, acompañado por el director de la Escola de Adestradores, Manolo García, junto a Eladio Oubiña y Harry Dios, máximos mandatarios de CJ Cambados y Céltiga.