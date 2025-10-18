El Sigaltec viaja a Asturias para medirse a un rival joven con el comparte estilo de juego

El Sigaltec busca su primera victoria a domicilio Gonzalo Salgado

El Sigaltec parte mañana domingo a las 8:30 horas de la mañana destino a Asturias, donde a partir de las 16.15 se mide en la tercera jornada de liga de Tercera FEB al Universidad de Oviedo en el pabellón de Mieres, una vez que el polideportivo universitario de la capital asturiana no está en buenas condiciones.

La expedición vilagarciana, que almorzará en Avilés, se presenta con la duda de Jorge Rodróguez, que está recuperándose de un esguince de tobillo, y con Álvaro Rodríguez entre algodones “para no sobrecargar el aquiles, pero jugará”, dice Luis Gabín tras una semana en la que “hemos intentando mantener la tensión y que el haber ganado no nos genere relajación”.

Universidad de Oviedo también contabiliza una victoria y una derrota. Viene de perder en Culleredo 74-66 y ganó en casa a Marín 75-68 en un partido en el que su pívot maliense Djiguy Diarra anotó 11 puntos y cogió 15 rebores. “Con 2,07 es uno de los jugadores con mayor envergadura de la liga”, advierte Gabín, sabedor de su equipo parte siempre en desventaja en el rebote. “Oviedo es un equipo joven que juega con mucho ritmo y tomando muchos riesgos en defensa”.

El técnico vilagarciano del Sigaltec pone el foco en no perder balones y en hacer un rápido balance defensivo ante un rival “muy peligroso en contraataque”. De todas formas, reconoce que “es un ritmo que nos gusta, normalmente nuestros partidos son una lucha de estilos entre nosotros, que queremos volver loco el partido, y el rival, que quiere controlarlo. En este caso jugamos los dos a un ritmo parecido así que pasará por quién esté mejor en el rebote, quién tenga más acierto exterior y en controlar las pérdidas, ya que al ritmo del partido puede provocar parciales difíciles de recuperar”, analiza Luis Gabín.

El Sigaltec peleará por sumar su primera victoria a domicilio en una liga en la que sólo ha habido 4 después de los primeros 14 partidos.