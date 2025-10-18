El Mariscos Antón Cortegada recibe a Boet Mataró en su segunda batalla liguera

El Cortegada recibe esta tarde a Talenom Boet Mataró en su segundo partido de liga Gonzalo Salgado

El Mariscos Antón Cortegada recibe hoy a las 17 horas en el pabellón Sara Gómez al Talenom Boet Mataró en la tercera jornada de Liga Femenina 2. El partido se adelanta un par de horas al horario habitual para facilitar el viaje de las catalanas, que se presentan en Vilagarcía con dos derrotas.

Cayeron en Barakaldo 61-39 en un partido en el que sólo iban uno abajo al descanso, pero se quedaron en sólo 7 puntos anotados en la segunda parte al estar muy desacertadas en el tiro. Y vienen de plantar cara a un Maristas Coruña que tuvo que emplearse a fondo para ganar en Sant Cugat (69-71).

Mataró se presenta por tanto como un duro escollo para las de Manu Santos, con una plantilla plagada de nacionales en la que destacan varias jugadoras que ya estaban en el equipo en la temporada de Liga Challenge hace dos años. Son los casos de la dorsal 13 Queralt Coll (9,5 puntos por partido), la dorsal 5 Anna Gamarra o la 12 Ariadna Magriña. Este verano incorporaron además a Joana Navarro (número 9), que es su máxima reboteadora y la jugadora que más minutos ha estado en pista en estos dos primeros encuentros. El rival del Cortegada tiene además una rotación larga, en la que participan las doce jugadoras.

Para las locales será su reencuentro con la competición tras una semana de descanso por ajustes en el calendario. Ayer por fin llegó a Vilagarcía Maira Horford, que animará a sus compañeras desde el banquillo y no jugará. Debutará María Angulo y son dudas Damaris Rodríguez y Marta Sanmartín, por molestias físicas. En el caso de la exterior norteamerciana derivadas de sobrecargas, al encontrarse aún su particular pretemporada y lejos del nivel físico de sus compañeras.

Manu Santos espera un partido “duro” ante un rival “con jugadoras grandes en todas sus posiciones”. El técnico local espera a un equipo “que intenta correr, jugar rápido y busca a sus jugadoras interiores, que tienen capacidad para generar”. Será por tanto otra batalla para las vilagarcianas, que esperan que el viaje en el día pase factura a las catalanas. De ahí la importancia de aprovechar todas las oportunidades de victoria que se presenten en casa en una liga en la que los desplazamientos condicionan el rendimiento visitante.