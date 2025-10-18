El Mariscos Antón Cortegada gana al Boet Mataró en un partido muy completo, 81-58

Chris Ezumah volvió a ser muy difícil de para en la pintura para sus rivales Mónica Ferreirós

Dos de dos. El Mariscos Antón Cortegada logró una nueva victoria en Liga Femenina 2 al superar en el pabellón Sara Gómez al Boet Mataró por 81-58 en un partido muy completo del equipo que dirige Manu Santos. Un triunfo meritorio porque el técnico vilagarciano volvió a contar con una rotación más corta ante las bajas de Maira Horford, recién llegada, y Damaris Rodríguez, que no jugó por una sobrecarga muscular. Ambas disfrutaron desde el banquillo de las señas de identidad que empieza a mostrar el equipo: compromiso colectivo en defensa y capacidad para correr y cuidar el balón en ataque, encontrando las ventajas en la pintura con Chris Ezumah, que se puso las botas en el poste bajo y acabó con 21 puntos.

Desde el principio el Cortegada tuvo claro su plan. Hizo llegar el balón dentro a la norteamericana, que empezó a gobernar el partido en ambos lados de la pista y deleitó al público con un par de tapones. El Cortegada apretó en defensa e intentó correr tras cada robo o rebote. Un triple de Marta Sanmartín, otra de las destacadas, le dio la primera ventaja importante (17-8). Pero Mataró plantó cara. Las catalanas son un buen equipo, con tamaño y recursos. El parcial de 0-7 dejó claro que habría que batallar y el primer cuarto se cerró con una canasta sobre la bocina de Gara Jorge, otra de las entonadas, para el 23-18.

Damaris, leisonada, y Horford, recién llegada, siguieron el partido desde el banquillo Mónica Ferreirós

Ezumah siguió a lo suyo en el inicio del segundo cuarto. La americana sabe cual es su punto fuerte y lo explota al máximo, limitándose a lanzar cerca de canasta, donde las catalanas no pudieron detenerla. Manu Santos tuvo que graduar sus minutos y momentos en pista, al igual que los de Blanca Manivesa, debido a las faltas. Pero el Cortegada fue encontrando soluciones y alternativas en la anotación. Gara Jorge y Cris Loureiro dieron un paso adelante en este apartado y la actividad defensiva se mantuvo inalterable, sin apenas despistes ni desconexiones. El final de segundo cuarto fue excelente, con un parcial de 8-0, triple incluido de la debutante en liga María Angulo, para irse al descanso con 16 puntos de ventaja (40-24).

Marta Sanmartín fue una de las destacadas en la anotación con 15 puntos Mónica Ferreirós

Las cosas pintaban bien y la diferencia se elevó a los 18 porque el tercer cuarto empezó como los dos anteriores, con canasta de Ezumah en el poste bajo. Mataró reaccionó. Un triple de Jana Jiménez inició un parcial de 0-7 con el que las visitantes se colocaron a 11. Manivesa y Ezumah, con tres faltas, se fueron al banquillo y las catalanas empezaron a tener acierto en los triples.

El apagón

En plena remontada hubo un apagón en la zona de Fontecarmoa que también afectó al pabellón. Justo cuando el Mataró se disponía a anotar al contraataque tras un robo. La luz volvió al instante, pero hubo que esperar más de diez minutos para reanudar el juego, una vez que los marcadores se reiniciaron actualizaron. Tras el parón el Cortegada se puso el mono de faena en defensa. Lo tuvo claro y fue así como dinamitó cualquier chance visitante. El protagonismo recayó en Manivesa, que daba continuidad a cada buena defensa de su equipo, que logró que Mataró agotase varias posesiones sin opción de tiro.

El Cortegada recuperó el mando y la ventaja cómoda, otra vez de 16 puntos, para irse al último cuarto. Y mantuvo la dinámica, sin altibajos. Y esa seriedad le permitió elevar la ventaja por encima de la veintena y disfrutar de un desenlace tranquilo, en el que Gara Jorge protagonizó un susto que se quedó en un calambre muscular, y Manu Santos hizo debutar a la júnior Julia Somoza, sin perder el rigor colectivo de un equipo va claramente a más a pesar de que aún le faltan piezas que acoplar.

Manu Santos empieza a impartir su sello en el juego del Cortegada Mónica Ferreirós

Ficha técnica:

Mariscos Antón Cortegada: Chris Ezumah (21), Cristina Loureiro (12), Blanca Manivesa (12), Marta Sanmartín (15), Gara Jorge (11) –quinteto inicial– Adriana Caulonga (0), Julia Somoza (0), María Angulo (10), Lucía Carabán (0), Inés Yubero (0) y Teresa Cabello (0).

Boet Mataró: María Fux (0), Anna Gamarra (2), Joana Navarro (10), Miriam Vilafranca (10), Ariadna Magriña (7) –quinteto inicial– Aitana García (8), Mercedes Vigario (5), Queralt Coll (8), Jana Jiménez (8), Lucía Cervan (0) y Jana Aubá (0).

Parciales: 23-18 / 17-6 / 17-17 /24-17.

Árbitros: Christian Abalo y Víctor González. Señalaron 21 faltas a las locales y 24 a las visitantes.