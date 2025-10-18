Mi cuenta

Deportes

El Atlético Villalonga plantó cara al líder As Celtas pero no pudo puntuar

Emma hizo el 1-1 a falta de un cuarto de hora y, cuando mejor estaban las locales, Ana Toubes marcó para las viguesas

Gonzalo Sánchez
18/10/2025 21:35
El Atlético Villalonga hizo un gran partido sin premio ante el líder en San Pedro
Mónica Ferreirós

El Atlético Villalonga plantó cara al líder As Celtas en San Pedro pero acabó cediendo por 1-2 en un partido igualado y con protagonismo para la visitante Ana Toubes, que hizo un doblete. La diferencia en la clasificación entre el líder y el colista no se vio reflejada en el terreno de juego

Aunque las locales empezaron nerviosas, con pérdidas de balón que casi le cuestan caro, mejoraron con el paso de los minutos y encontró en el contraataque y la estrategia el camino para inquietar a las viguesas, con un par de lanzamientos lejanos.

Ya en la segunda parte As Celtas salió a por el gol y lo encontró en una acción por banda y centro al área, en la que Toubes aprovechó el rechace a una primera parada de Lara. Con 0-1 el Atlético Villalonga dio un paso adelante, tuvo fases de dominio y llegadas. Ya en el último cuarto de hora empató Emma a pase de Sabela, pero la alegría no duró mucho porque cuando mejor estaban las locales, Ana Toubes marcó en el 81 tras una acción de banda, dejando con la miel en los labios a las de Sanxenxo, que se quedan con un punto después de siete jornadas.

As Celtas hizo valer su dinámica en San Pedro ante un Atlético Villalonga sin suerte
Mónica Ferreirós

Ficha técnica:

Atlético Villalonga: Lara, Laurita (Eva, min. 62), Sara García, Paula, Lucía, Andrea (Emma Pazos, min. 87), Mery, Emma, Noa (Sabela, min. 62), Anita (Candela, min. 77) y Noe. 

As Celtas: Naiara, Pañu, Elena (Muñi, min. 46), Paula Lorenzo (Sara, min. 46), María Figueroa, Cuquejo, Celia, María Nogueira (Tati Barcia, min. 63), Aitana (Noela, min. 77), Ana Toubes, y Nara (Tati Cruz, min. 87). 

Goles: 0-1 Ana Toubes (min. 57); 1-1 Emma (min. 74); 1-2 Ana Toubes (min. 81). 

Árbitro: Fariña Biasi. Amarilla a Noa, Anita y a la entrenadora Romina por las locales, y a María Figueroa por las celestes.

