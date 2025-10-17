Villalonga y As Celtas, las dos caras de la moneda, se enfrentan mañana en San Pedro

El Atlético Villalonga se midió a As Celtas en pretemporada, con victoria visitante Gonzalo Salgado

Un punto en seis partidos. Al renovado Atlético Villalonga le está costando tomarle el pulso este año a la liga de Segunda RFEF. Es colista y mañana recibe en San Pedro (18 horas) al líder As Celtas, que es la otra cara de la moneda en este primer mes y medio de competición. Las vigueses, recién ascendidas, llegan invictas tras sumar 16 de 18 puntos posibles.

¿Qué le pasa al Atlético Villalonga? A esta pregunta trata de responder la entrenadora Romina Dadín. “El equipo tiene ahora ansiedad por ganar, puede que existe un bloqueo mental porque no salen los resultados”. En el último partido, ante el filial del Eibar, las celestes se quedaron con diez en el tramo final y encajaron el gol de la derrota en el minuto 93. “Ahora mismo es la suma de varias circunstancias crueles, aún sabiendo que debemos mejorar en la fase defensiva porque para ganar no podemos encajar. Aunque también es cierto que cada error no está costando un gol”, lamenta Romina, consciente de que la dinámica no acompaña y todo pesa.

“Esto produce un poco de frustración a las jugadoras”. Ante esto, la receta sólo pasa por “seguir trabajando mucho, estar muy implicadas y saber que la victoria tiene que llegar porque la pretemporada ha sido buena y en fase ascendente y el día a día también es muy bueno”.

Romina trata de ser “positiva” pero también “realista” y destaca que el equipo está entrenando bien. “Sabemos que tenemos un partido difícil este sábado, pero no miramos la clasificación y sólo pensamos en puntuar”. El Atlético Villalonga está pagando un peaje tras rejuvenecer bastante la plantilla, en la que apenas continúan jugadoras del pasado año, pero espera darle la vuelta a la situación.