Deportes

Las dimensiones del campo y las bajas celestes marcan el derbi de Preferente

Umia y Villalonga se ven las caras este domingo en A Senra sintético (12 horas). El Portonovo recibe al Porriño

Gonzalo Sánchez
17/10/2025 22:35
Lino González y Sera Pérez coinciden en que el campo condicona el derbi
Lino González y Sera Pérez coinciden en que el campo condicona el derbi
DA

Umia y Villalonga, que están empatados en la clasificación de Preferente a 5 puntos tras seis jornadas, se ven las caras este domingo a las 12 horas en un derbi que se disputa en A Senra 2, todavía a la espera de que finalicen los trabajos de dotación de nueva hierba sintética al campo de A Bouza. 

En los locales Lino González no tiene bajas. “Es un partido complicado porque ellos tienen buenos jugadores, tuvieron problemas de bajas y no empezaron de la mejor forma en casa”, explica el técnico vilagarciano, sabedor del potencial de los celestes. “El campo va a condicionar el partido”, asegura Lino, ya que A Senra 2 es más pequeño en cuanto a dimensiones que San Pedro, además de ser de sintético. “Vamos a intentar hacernos fuertes y sacar los tres puntos”. 

El Umia está invicto en su casa provisional, en la que empató con Celanova y Choco y ganó al Tyde. 

Por su parte, el Villalonga llega a su primer duelo de vecindad de la temporada todavía con ausencias sensibles y numerosas. “Hay varios jugadores en el tramo final de recuperación, pero tendremos que seguir completando la convocatoria con tres o cuatro juveniles”, reconoce el técnico Sera Pérez. La única novedad respecto al último partido es la entrada en la lista de Pacheco, aunque empezará en el banquillo.

 “Espero un partido complicado. Es un rival correoso y muy intento. Además las dimensiones del campo exigen que no te puedes despitar y tener el control de las áreas. Ellos en ese escenario se manejan bien”, apunta el entrenador visitante del Umia. “Tácticamente están muy bien organizados y tiene jugadores de nivel como Xabi, Guillán o Cavani, con capacidad para hacer gol. Y atrás concenden muy poco y sacan mucho partido del balón parado”

Así las cosas, Sera ve un partido “complejo” en un campo “que tiene 54 metros de ancho”, por lo que espera que su equipo esté muy atento y concentrado. 

Portonovo vs Porriño

Por lo que respecta al Portonovo, el equipo de Minso Vidal regresa al campo de Baltar para recibir este domingo a las 17 horas al Porriño en busca de su segunda victoria en liga

Los locales están en mitad de la tabla con 6 puntos, cuatro menos que su rival, que viene de ganar al Umia. Minso recupera a Keko y a Carlos Martínez. “El Porriño es un equipo nuevo, con gente joven y con un juego muy vertical”, advierte el técnico local. “Tenemos que subir el nivel competitivo para ser más contundentes en las áreas y que el trabajo del equipo dé sus resultados”, solicita Minso a los suyos. 

Una victoria permitiría al Portonovo engancharse a la zona media alta, ya que después de seis jornadas los líderes suman 12 puntos. 

