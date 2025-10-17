La Federación Gallega de Fútbol impartirá en Ribadumia el curso de entrenador UEFA C

Presentación del Curso de Adestrador UEFA C en Ribadumia RFGF

Ribadumia acogerá el Curso de Adestrador UEFA C a partir de la próxima semana, en el que un total de 37 personas recibirán la formación en el salón de actos de la Casa da Cultura para iniciarse como entrenadores en el fútbol base.

El alcalde David Castro, acompañado por el vicepresidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, Jose Manuel Fernández, y por el director de la Escola Galega de Adestradores y seleccionador del combinado autonómico, Manolo García, presentaron esta mañana el curso.

Fueron medio millar las personas que se inscribieron en toda Galicia para comenzar su formación como técnicos, de los cualés un total de 37 son de Vilagarcía (14), Vilanova (2), Cambados (7), Catoira (2), Sanxenxo (6), Meaño (1) y Ribadumia (5), eligiendo la RFGF a esta última como sede por su situación geográfica céntrica entre los inscritos.

Las clases comienzan este martes día 21 de octubre en horario de 19.30 a 22.30 horas, y se realizarán también los días 11 y 25 de noviembre, 16 de diciembre, 13 de enero y 3 y 24 de febrero. Además del temario impartido en el aula, habrá prácticas en campo los días 10 de enero, 10 de febrero y 10 de marzo. El coste del curso es de 300 euros y además de las clases presenciales también hay temario online.