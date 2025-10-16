Tinaia: “Ojalá Cabo Verde se cruce con España en el Mundial”

Manuel Da Silva Correia, Tinaia, posa en el paseo de Silgar con la camiseta de Cabo Verde Mónica Ferreirós

La selección de fútbol de Cabo Verde hizo historia al clasificarse por primera vez para la fase final del Mundial, que se disputa este verano en Estados Unidos, México y Canadá, convirtiéndose en el segundo país más pequeño en lograrlo tras Islandia, que disputó el de Rusia 2018. La gesta coincide con el cincuenta aniversario de su independencia de Portugal, una vez derribado el régimen colonial con la Revolución de los Claveles en el país luso, que descubrió hace casi 600 años estas diez islas volcánicas en la costa occidental de África, frente a Senegal.

En Cabo Verde viven en la actualidad 484.000 personas en dos archipiélagos que forman las islas de Barlovento, al norte, y de Sotavento, al sur. El lunes se reunieron 15.000 en el estadio nacional de Praia, en la capital, para disfrutar de la victoria por 3-0 ante Eswatini que les dio el primer puesto del grupo por delante de Camerún y el pase al Mundial.

La selección de Cabo Verde hizo historia y disputará por primera vez la fase final de una Copa del Mundo de fútbol EFE

La selección que dirige Pedro Leitao ya había llegado a cuartos de final en la Copa de África, pero esto la elevó a otra dimensión a nivel global. Muchos de sus futbolistas juegan fuera del país porque son hijos de emigrantes caboverdianos. De hecho Cabo Verde ha dado innumerables jugadores de talento que llegaron a la élite y decidieron representar a su país de acogida o al de sus padres. Casos como Nani, Andrade o Océano (Portugal), Patrick Vieira (Francia) o Henrik Larsson (Suecia).

“Semedo, ex del Barcelona, Renato Veiga (Villarreal) o Nuno Mendes, el mejor lateral del mundo, son caboverdianos aunque juegan con Portugal”, reivindica Manuel Da Silva Correia, Tinaia, al que el fútbol trajo a Galicia hace veinte años para jugar en el Pontevedra. Y aquí se quedó desde entonces, dando sus últimos coletazos en clubes como Portonovo, Marín, X. Sanxenxo y Amanecer, en el que colgó las botas a los 39 años.

En Sanxenxo, donde está afincado, vivió la gesta de su selección esta semana con una mezcla de orgullo y emoción. “No lo esperábamos, fue una alegría muy grande para todos”, reconoce. “En Estados Unidos hay una comunidad muy importante de emigrantes caboverdianos, por lo que va a ser como jugar en casa. No me sorprendería que se juntasen veinte mil personas para animar a la selección”.

La historia de un niño prodigio

Detrás de Tinaia hay toda una historia de niño prodigio al que su carrera deportiva no le hizo justicia. Natural de Sao Vicente, la segunda isla más poblada del país, fue descubierto por un ojeador del Porto cuando era un niño. “Jugábamos en la calle, no había ligas y los campos eran de tierra y piedras”, recuerda. “Por suerte ahora todo es diferente, en cada isla hay dos o tres campos de hierba artificial”.

Tenía sólo diez años cuando hizo las maletas y dejó atrás su casa y su país para marcharse a Portugal con la idea de “estudiar y jugar al fútbol”. En la década de 1980, cuando la Federación de Cabo Verde estaba en pañales y a punto de entrar a formar parte de la FIFA, el paso que dio Tinaia tuvo mucha repercusión en la isla, donde a día de hoy sigue siendo muy querido y reconocido. “Fui un poco pionero, le abrí las puertas a otros jugadores que vinieron después”.

Tinaia en Portugal recibiendo un trofeo de las manos del legendario Eusebio cedida

Cuando llegó al Porto le resultó extraño calzarse unas botas, acostumbrado a jugar descalzo en la calle. Tenía mucho talento, técnico y físico, y un espectacular golpeo con su pierna izquierda. Era un todocampista y la perla de la cantera portista. Con 15 años, tras ser elegido el mejor jugador de la Nike Premier Cup en 1994, llamaron a su puerta los dos grandes de España. Fichó por el Real Madrid junto a Zeferino, ambos venían de ser campeones juveniles en Portugal. Los dirigentes del Porto trataron de evitarlo, incluso viajaron a Cabo Verde para persuadir a su madre y a su hermana, pero no hubo marcha atrás.

Tiania, con el brazalete de capitán en un equipo de cantera del Porto Cedida

Tinaia tuvo que esperar a cumplir los 16 años para poder debutar con el filial blanco, con el que jugó en Segunda A y Segunda B, compartiendo vestuario con Guti, Fernando Sanz, Cambiasso o Tote. En la temporada 1996/1997 se convirtió en un habitual en los entrenamientos del primer equipo, ya que estaba muy bien valorado para Fabio Capello. Pero sus opciones de jugar eran complejas porque ocupaba plaza de extranjero en un plantel en el que estaban jugadores como Roberto Carlos, Seedorf, Mijatovic o Suker.

El técnico italiano incluso obligaba a Tinaia al final de las sesiones a lanzar faltas con las estrellas del Madrid. “Tenía 17 o 18 años, venía del filial y al estar con el primer equipo tenía vergüenza. Era un niño, para mí era un lujo estar ahí y Capello me daba confianza y me animaba”. El caboverdiano tiene un gran recuerdo del entrenador italiano. “Me quería mucho, incluso estuve a punto de irme al Milan con él, pero tenía contrato y el Madrid no me dejó marchar”.

Tinaia en su etapa en el filial del Madrid cedida

Cabo Verde convocó por aquel entonces Tinaia para la selección absoluta. “El Madrid no veía bien que fuera por miedo a lesiones, les dije varias veces que no y dejaron de llamarme”, una espina que le queda clavada, al no haber podido representar a su país.

La política y los intereses que rodean a los grandes clubes perjudicaron a Tinaia, al que le faltaron apoyos para forzar su salida cuando le llegaron ofertas. “Tuve mala suerte. Me faltó alguien cerca para ayudarme. Cuando bajamos con el filial a Segunda B no me dejaron marchar”. Rafa Benítez quiso llevárselo al Extremadura en Primera División y también al Tenerife. La marcha de Capello le cerró las puertas al primer equipo y acabó saliendo cedido al Elche, en Segunda A.

Tinia, en el centro de la imagen junto a Eto'o y Secretario en un entrenamiento del Madrid en los años noventa cedida

En la temporada 2000-2001, tras cinco año en el Real Madrid, se fue al Alverca, de Primera División portuguesa, para reencontrarse con Zeferino. “Quise dar un paso atrás para dar dos adelante y todo lo que planeé iba pasando”. Tinaia, jugando de mediocentro defensivo, se convirtió en uno de los futbolistas más destacados de la liga lusa, de hecho lo comparaban con Costinha y Deco.

El Boavista, que jugaba la Champions, quiso ficharlo, pero una grave lesión de peroné truncó los sueños del caboverdiano. “A partir de ahí fue todo para abajo. No me recuperé bien de la operación y estuve mucho tiempo sin jugar”. Tenía 22 años. “La pierna no me iba para jugar en el fútbol profesional. No me respondía”.

El caboverdiano jugó a gran nivel como pivote defensivo en la máxima división lusa cedida

Decidió venir al Pontevedra, donde lo ubicaron de lateral izquierdo. “Después de tanto tiempo sin jugar lo que quería era hacerlo, aún sabiendo que esa posición no me beneficiaba”, recuerda. Tras un paso por el Logroñés marcado por los impagos, recibió la llamada de Fernando Fraga, por aquel entonces presidente del Portonovo, para enrolarse en el fútbol más modesto en O Salnés y afincarse aquí. “Me siento muy querido en Galicia. No podía elegir mejor sitio para vivir”.

En parte, Tinaia ha sido otro juguete roto por el deporte profesional. “Necesité ayuda de un psicólogo para superar todo lo que me pasó”, recuerda.

A día de hoy, con 46 años, su relación con el fútbol es casi inexistente. “Me cansé, veo muy poco fútbol ahora mismo”. Pero este verano sí estará muy pendiente del Mundial y de su selección. “Me encantaría un Cabo Verde vs España, lo iba a disfrutar mucho por las amistades que tengo aquí, lo pasaría bien con mis amigos” Manuel Da Silva es parte de la historia del fútbol de su país, al que espera poder visitar el próximo año después de mucho tiempo alejado de su tierra.