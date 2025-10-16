Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

“Nuestro objetivo pasa por salvarnos sin apuros”, señala Chofri

El Puebla CF se coloca como séptimo clasificado tras sus primeros partidos en Preferente, y este domingo reciben al Victoria

María Caldas
16/10/2025 08:00
Once titular del Puebla CF
Once titular del Puebla CF
Cedida

El Puebla CF sigue siendo el equipo revelación una temporada más. Los de Chofri, tras conseguir el ascenso a Preferente la pasada temporada, se encuentran actualmente como séptimos clasificados, con un balance de tres empates, una derrota y una victoria en las últimas cinco jornadas.

“Al equipo lo veo bien, en la línea del año pasado. Es un grupo trabajador que crece semana a semana”, explica el técnico. “Notaron el salto de categoría en que aquí cada error te penaliza más. Cuando ofensivamente no conviertes las ocasiones, te pasa factura”, recalca Chofri.

 Lo cierto, es que los pobrenses llevan siete goles a favor y seis en contra, y a pesar de que tienen muchas ocasiones de peligro en ataque, no llegan a materializar. “Creo que son jugadores que tienen nivel sobrado para esta categoría, pero muchos estaban acomodados y al principio cuesta espabilarse”, señala el entrenador.

Chofri durante un amistoso de pretemporada
Chofri durante un amistoso de pretemporada
Gonzalo Salgado

Este domingo, el Puebla vuelve al Municipal da Alta para recibir al Victoria CF. En caso de continuar en la senda de la victoria, podrían incluso colarse entre los primeros clasificados de Preferente Norte.

“Vi varios partidos del Victoria. Son un buen equipo, intento y trabajado. Además solo encajaron dos goles, hay que respetarlos”, indica Chofri. “En Preferente se nota si juegas en casa o no. Además A Alta tiene sus peculiaridades, hay que adaptarse”, incide. El Puebla tendrá que frenar a un equipo intenso que defensivamente concede muy poco.

“Tenemos que igualar su intensidad y tener solidez defensiva, así como generar más ataques y que entre la pelotita. La victoria del domingo nos dio la vida. Nuestro objetivo pasa por salvar la categoría sin apuros”, recalca el entrenador del Puebla.

Te puede interesar

El alcalde de Cuntis, Manuel Campos Velay, en

Cuntis impulsa un Programa de Empleo con 100 plazas y una inversión de más de 260.000 euros
Fátima Pérez
Los vecinos de Catoira sosteniendo las cruces negras en señal de protesta

Catoira cumple cinco meses de protestas exigiendo mejoras ante la falta de personal sanitario
Fátima Pérez
Comunidad de Montes de Lantaño

Montes de Lantaño anuncia que ya es posible el aprovechamiento de leña en el rodal de O Cachal
Fátima Pérez
Jaime Arjones durante un partido con España

Jaime Arjones: “En Boiro me enseñaron mucho, fue muy difícil salir”
María Caldas