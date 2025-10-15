Jéssica Bouzas se despide de Osaka al caer ante Cristian, que se rehizo a un "rosco" en el primer set

Jéssica Bouzas durante el partido de esta madrugada ante Cristian en Osaka Cedida

Jéssica Bouzas se despidió del Kinoshita Group Japan Open en Osaka al perder en octavos de final ante la rumana Jaqueline Cristian, que se rehizo a un "rosco" en el primer set para ir de menos a más en el partido y llevárselo por 0-6, 6-4 y 6-2 tras dos horas de juego en la pista central del Centro de Tenis Utsubo.

La rumana se tomó la revancha de lo sucedido hace dos semanas en Pekín. Y eso que las cosas empezaron muy mal para sus intereses. En el primer set fue arrollada por la arousana que, con su juego agresivo y mucha confianza, no cedió su saque y consiguió tres breaks. En el segundo set el partido ya cambió, la número 47 del mundo empezó mejor, subió su nivel y se puso 3-0 arriba. Jéssica reaccionó y peleó el set, que cayó de lado de la rumana por 6-4.

En esta nueva dinámica, de máxima igualdad, empezó el último set. Con 2-2 en el marcador Cristian consiguió el break y a partir de ahí se mostró muy sólida y no dio opción esta vez a que la gallega le ganase su saque. La rumana jugará en cuartos de final contra Naomi Osaka, que tuvo que emplearse a fondo durante más de dos horas para superar a la neerlandesa Suzan Lamens. Jéssica continúa su gira asiática y en principio regresa a China para disputar otro WTA 250, el Guangzhou Open a partir del lunes