Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Incidente en División de Honor del fútbol veterano en Pontevedra

Suspenden el Sanxenxo vs Céltiga en la primera parte con 2-0 en el marcador después de que una protesta airada de un jugador visitante acabara con el árbitro en el suelo por un pisotón involuntario

Gonzalo Sánchez
15/10/2025 06:33
Formación de la temporada pasada del Newport Cats, que lidera el grupo 1 de Segunda de Pontevedra junto al Racing de Cambados
Formación de la temporada pasada del Newport Cats, que lidera el grupo 1 de Segunda de Pontevedra junto al Racing de Cambados
Gonzalo Salgado

La jornada de veteranos en las ligas de Pontevedra estuvo marcada el sábado por la suspensión del duelo de División de Honor entre el líder Céltiga y el Sanxenxo tras un incidente entre un futbolista del equipo isleño y el colegiado, al parecer menor de edad

Ocurrió en la primera parte, con el marcador a favor del Sanxenxo 2-0. Una protesta de un jugador del Céltiga desencadenó en un pisotón involuntario, según los presentes, que llevó al suelo al árbitro, que optó por suspender el partido. A la espera de que se pronuncie en las próximas horas la Federación a través del Comité de Competición y Disciplina, el futbolista del equipo Céltiga se expone a una dura sanción

El equipo de A Illa, aún con este partido pendiente de resolverse, sigue en lo más alto de la tabla, dada a igualdad existente en estas primeras jornadas, en la que todos los equipos se están dejando puntos. El Multitiendas Unamar perdió 1-2 con el Xeve en Berdón, mientras que el Portonovo cayó en casa con el Alba (0-1). El San Pedro estrenó su casillero de puntos al empatar en el campo del Rápidos de Xeve 2-2 con goles de Miguel Angel Cabanelas y Jose Carlos Sineiro, este último al final. El derbi entre Cuntis y Caldas acabó en empate y los goleadores fueron Felipe Paparella y Pablo Fontenla. 

En el grupo 1 de Primera Galicia, Umia, Romai Viveiros Outón, Atlético Combarro y Barro comparten el liderato. Los cuatro ganaron el sábado. Los de Barrantes por 0-2 al Soho Cambados y los de Romai en casa ante el Albariño (3-1). Duque Vilaxoán y Bamio empataron (1-1), al igual que el Moraña en Campañó, mientras que el Rías Baixas venció 1-5 al Chispa con doblete de Diego Blanco. 

En Segunda, Racing de Cambados y Newport Cats cuentan por victorias todos su partidos, al igual que Vilanova y Pontearnelas en Tercera. 

Te puede interesar

El subdelegado, Abel Losada, visitó las instalaciones

El Gobierno impulsa la Formación Profesional en A Illa con una ayuda de 200.000 euros al Igafa
A. Louro
El hueco donde se instalará la nueva columna

El BNG de O Grove solicita al Concello que explique la instalación de un nuevo poste en la calle Hortos
Sandra Rey
Interior de la carpa de ventas de este año

Los comerciantes de O Grove celebran el éxito de ventas de la feria de oportunidades Grovestock
Sandra Rey
Una de las formaciones del CD Artes, que colidera el grupo 1 de Santiago de Segunda de Veteranos tras ganar sus tres primeros partidos de liga cedida

Impecable inicio liguero de los veteranos de CD Artes y Taragoña en Segunda
Gonzalo Sánchez