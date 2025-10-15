Incidente en División de Honor del fútbol veterano en Pontevedra

Formación de la temporada pasada del Newport Cats, que lidera el grupo 1 de Segunda de Pontevedra junto al Racing de Cambados Gonzalo Salgado

La jornada de veteranos en las ligas de Pontevedra estuvo marcada el sábado por la suspensión del duelo de División de Honor entre el líder Céltiga y el Sanxenxo tras un incidente entre un futbolista del equipo isleño y el colegiado, al parecer menor de edad.

Ocurrió en la primera parte, con el marcador a favor del Sanxenxo 2-0. Una protesta de un jugador del Céltiga desencadenó en un pisotón involuntario, según los presentes, que llevó al suelo al árbitro, que optó por suspender el partido. A la espera de que se pronuncie en las próximas horas la Federación a través del Comité de Competición y Disciplina, el futbolista del equipo Céltiga se expone a una dura sanción.

El equipo de A Illa, aún con este partido pendiente de resolverse, sigue en lo más alto de la tabla, dada a igualdad existente en estas primeras jornadas, en la que todos los equipos se están dejando puntos. El Multitiendas Unamar perdió 1-2 con el Xeve en Berdón, mientras que el Portonovo cayó en casa con el Alba (0-1). El San Pedro estrenó su casillero de puntos al empatar en el campo del Rápidos de Xeve 2-2 con goles de Miguel Angel Cabanelas y Jose Carlos Sineiro, este último al final. El derbi entre Cuntis y Caldas acabó en empate y los goleadores fueron Felipe Paparella y Pablo Fontenla.

En el grupo 1 de Primera Galicia, Umia, Romai Viveiros Outón, Atlético Combarro y Barro comparten el liderato. Los cuatro ganaron el sábado. Los de Barrantes por 0-2 al Soho Cambados y los de Romai en casa ante el Albariño (3-1). Duque Vilaxoán y Bamio empataron (1-1), al igual que el Moraña en Campañó, mientras que el Rías Baixas venció 1-5 al Chispa con doblete de Diego Blanco.

En Segunda, Racing de Cambados y Newport Cats cuentan por victorias todos su partidos, al igual que Vilanova y Pontearnelas en Tercera.