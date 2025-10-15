Impecable inicio liguero de los veteranos de CD Artes y Taragoña en Segunda

Una de las formaciones del CD Artes, que colidera el grupo 1 de Santiago de Segunda de Veteranos tras ganar sus tres primeros partidos de liga cedida Cedida

Tres partidos, tres victorias. El inicio de liga del CD Artes en la Segunda División de veteranos, en el grupo I de la delegación de Santiago, es impecable. Los ribeirenses ganaron este fin de semana en el Municipal do Conchido al Outes Decoraciones Lires por 0-4. No fue hasta la segunda parte cuando empezó a decantarse el partido con un gol en propia puerta. Fernando Pensado, Manuel Alejandro Pérez y Álvaro Sevilla aumentaron la cuenta para el colíder, que está en la cima de la tabla junto al Taragoña.

Los rianxeiros también llevan pleno de victorias y el sábado ganaron 6-1 en A Lomba al A Tasca. Los ribeirenses se fueron al descanso con un 4-0 abajo imposible de levantar. Marcaron Alberto Laiño, Sergio Romero, Constantino Pérez, Sergio Lojo, Marcos Vicente y Emilio González para los locales. El gol de A Tasca fue obra de Manuel Galindez. El Tatano Touliña perdió 0-2 con el Lousame y el Inter Atlántico empató 1-1 en su visita al campo del Sar Extramundi. Al Isorna B le está costando adaptarse a la categoría y cuenta sus partidos por derrotas tras ceder 0-6 ante el Rois.

Muy distinto es el inicio de liga del Isorna en Primera. Después de cinco jornadas es líder destacado con 15 puntos. El sábado le endosó una “manita” al Urdilde en el campo de Vilas. Los goles de los rianxeiros llevaron la firma de Fran Rodríguez (2), Carlos Padín, Jesu Figueira y Rubén Domínguez. Peor le fueron las cosas al Mirador de Padin, KN Decoraciones y A Charca - Mascolor, que sufrieron goleadas y les está costando mucho tomarle el pulso a la liga, lejos de momento de la zona alta.

En División de Honor, el Carreira logró su tercera victoria al endosarle un 3-0 al B&B Fisioterapia, y está instalado en la séptima plaza con los mismos puntos que un CD Boiro que perdió el sábado en el campo del Bar Novais Portomouro (4-3). El Oasis también cayó, por 2-3.