El Umia recibirá al Villalonga todavía en A Senra 2

El Umia tendrá que esperar para estrenar el nuevo sintético de A Bouza Mónica Ferreirós

El regreso del Umia al campo de A Bouza tendrá que esperar al menos otras dos semanas. El derbi de Preferente que enfrenta al equipo de Barrantes ante el Villalonga el domingo será en A Senra 2. Y es que continúan los trabajos de cambio de hierba sintética en el campo de A Bouza y el club local desconoce cuando estará terminada la obra. “Esperemos que o antes posible”, desea el presidente Fernando Romero.

El partido se jugará en horario matinal, a las 12 horas, coincidiendo con el derbi de Tercera que juegan en Burgáns Cambados y Céltiga, por lo que los aficionados al fútbol en O Salnés tendrán donde elegir en la mañana del domingo.

Umia y Villalonga están empatados a 5 puntos en la parte baja de la clasificación. El equipo de Lino González ha sumado todos ellos en el campo donde está jugando como local en este inicio de temporada, al empatar con Celanova y Choco y ganar al Tyde, por contra ha caído en partidos igualados en sus desplazamientos a los feudos del Cented Academy, Pontevedra B y Porriño el pasado domingo.

Los celestes todavía no saben lo que es ganar en San Pedro, después de que se le escapara la victoria el domingo ante el Areas. A domicilio, el equipo de Sera Pérez perdió en Atios por la mínima, empató en Monforte ante el Lemos y ganó en Moaña (2-3), por lo que comportamiento como visitante está siendo mejor que el de local.

El técnico local Lino González confía en que este sea el último partido en A Senra, deseoso de estrenar el nuevo sintético de A Bouza, de última generación y sobre una base elástica de 25 milímetros, compuesta por una mezcla de resinas de poliuretano y granulado de caucho.