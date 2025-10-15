Cinco meses de inhabilitación al jugador de los veteranos del Céltiga que pisó a un árbitro menor de edad

El Comité de Competición y Disciplina de la RFGF interpone una sanción de cinco meses de inhabilitación a un jugador de los veteranos del Céltiga da

El Comité de Competición y Disciplina de la Real Federación Gallega de Fútbol ha impuesto una sanción de cinco meses al jugador de los veteranos del Céltiga que provocó el incidente ocurrido con el árbitro en el partido del sábado ante el Sanxenxo y que provocó la suspensión del mismo.

En el fallo federativo se recoge la inhabilitación de cinco meses "por agredir al árbitro principal en acción única y no originando ninguna consecuencia dañosa", tras las protestas que desencadenaron un pisotón, involuntario a juicio de los futbolistas presentes, que provocaron la caída del joven colegiado. La edad del mismo es un agravante para el Comité de Competición y Disciplina: "Habiéndose tenido en cuenta que la acción originó la suspensión definitiva del encuentro y que el árbitro es menor de edad, portando en todo momento el brazalete que lo identifica como tal".

Además también se le sanciona con un partido por las protestas que originaron su expulsión, por lo que tendrá que cumplir en total 21 partidos de sanción.

La Federación, de acuerdo al artículo 114 de los Estatutos, acordó también dar por finalizado el partido con el resultado que reflejaba el marcador en ese momento de la primera parte, por lo que el partido termina con 2-0 a favor del Sanxenxo.