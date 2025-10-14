Maira Horford ya dispone del visado para aterrizar en Vilagarcía

Con el 21, Horford jugando en Vilagarcía con el Barakaldo hace unos años Mónica Ferreirós

Buenas noticias para el Mariscos Antón Cortegada. La brasileña Maira Horford, representante de la Selección de República Dominicana, ya cuenta con el pertinente visado que le permite viajar a España para incorporarse al Mariscos Antón Cortegada de Manu Santos. Así lo confirmó el club vilagarciano, asegurando que “esperan que su incorporación al equipo sea en breve”.

Horford ya se perdió la primera jornada liguera en el Sara Gómez ante el León, y habrá que esperar para conocer si la brasileña llegará a tiempo para disputar la tercera jornada, que será este sábado 18 de octubre a las 17:00 horas ante Mataró en el Sara Gómez.

El próximo domingo 26 el Mariscos Antón Cortegada tendrá que disputar la segunda jornada ante el Tarragona Basket A.

La preparación

Las vilagarcianas siguen trabajando en su mejor versión a la espera de que el grupo pueda estar al completo y seguir avanzado como desea Santos.