Jéssica Bouzas gana a Volynets en Osaka y accede a octavos de final

Jessica Bouzas se estrenó con victoria en Osaka y vuelve a jugar esta madrugada EFE China Open

Jéssica Bouzas se estrenó con victoria en el Kinoshita Group Japan Open en Osaka, un WTA 250 que reúne a 32 jugadoras en las instalaciones del Centro de Tenis Utsubo. La vilagarciana ganó esta mañana a la norteamericana Katie Volynets por 6-2 y 6-4 en una hora y veinte minutos de partido.

Bouzas Maneiro dominó desde el fondo de la pista y aprovechó sus oportunidades de ruptura al resto en el primer set ante una jugadora de 23 años que es la número 95 del mundo. La estadounidense se clasificó desde la previa al vencer a la joven japonesa de 18 años Hayu Kinoshita y a la australiana Kimberly Birrell, pero poco pudo hacer ante una Jéssica que mantuvo su nivel en el segundo set, presionando desde el fondo de la pista con su derecha. Aunque Jéssica llegó a perder su saque en la segunda manga, no tardó en hacer el contrabreak y siempre estuvo por delante en el marcador, sin dejar opción a que su rival pudiese meterse en el partido.

La vilagarciana ganó 65 de los 113 puntos disputados y se mostró casi infalible cada vez que pudo jugar con primeros servicios.

En octavos de final Jéssica Bouzas se enfrentará a la rumana Jaqueline Cristian, que apeó hoy a la italiana Elisabetta Cocciaretto. Será el segundo enfrentamiento entre ambas en apenas dos semanas, ya que se vieron las caras en el WTA 1000 de Pekín, donde Jessi se impuso en primera ronda por 6-4 y 6-0.

La rumana de 27 años ocupa el puesto 47 del ranking mundial, mientras la gallega es la número 40, el mejor registro de su carrera. La ganadora de este duelo que se disputa en la madrugada de este miércoles (4.30 horas en España) tiene muchas opciones de cruzarse en cuartos de final con la japonesa Naomi Osaka, máxima favorita del evento y número 16 del mundo.