Deportes 

El derbi entre Cambados y Céltiga se jugará el domingo en horario matinal (12:00 horas)

El Arosa SC recibirá al Noia a las 18:00h y el Boiro levantará el telón de Barraña para recibir al Silva a las 17:30h

María Caldas
14/10/2025 12:23
El Juventud Cambados jugará su segunda jornada consecutiva como local
El Juventud Cambados jugará su segunda jornada consecutiva como local
Gonzalo Salgado

El Club Juventud Cambados repite este fin de semana como local. Lo hará el domingo en el derbi ante el Céltiga de Luis Carro, un encuentro que finalmente se disputará en horario matinal (12:00 horas), como ya sucedió con el partido ante el Viveiro en el que los de Pénjamo sumaron su primera victoria en Tercera RFEF.

 Los isleños, por su parte, afrontan su segundo derbi consecutivo después de la dolorosa derrota por 0-3 ante el CD Boiro, de la que buscan resarcirse en Burgáns. 

El combinado de Tizón también regresa este domingo a Barraña para medirse a un Silva SD en apuros, ya que se coloca como último clasificado con solo una victoria a sus espaldas. El encuentro se disputará a las 17:30 horas en el Municipal de Barraña. 

Por otro lado, A Lomba vuelve a entrar en escena con el enfrentamiento entre el Arosa SC y el CF Noia de Alberto Mariano. Los de Gonza Fernández vuelven a jugar en domingo tras visitar el pasado sábado al Rácing Club Villalbés, en un encuentro para olvidar ya que los arlequinados cayeron por 1-3 a domicilio. 

Esta vez reciben a un Noia irregular a las 18:00 horas, con la incógnita de si alguno de los lesionados volverá a la acción.

