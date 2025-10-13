Unión, Cordeiro, San Martín y Ribadumia ganan con goleadas

El equipo rianxeiro que entrena Luisito González le hizo ocho goles en el campo de Vilas al Pontecaldelas Gonzalo Salgado

La sexta jornada de liga en el grupo V de Primera Futgal deparó el fin de semana las victorias con goleadas de Ribadumia, CD Unión, Cordeiro y San Martín, que se mantienen en la zona alta de una clasificación que sigue liderando con puño de hierro el Marín con pleno de victorias. El equipo de Sergio Martín ganó esta vez al Valiño en San Pedro con goles de Javi Pazos, Álex Rey y Aitor Díaz. El tanto de los crucenses fue obra de Daniel Ozores, de penalti.

El Ribadumia es segundo con 16 puntos sumados de 18 posibles. El equipo de Fran Blanco está firmando un sobresaliente inicio de liga y con 20 tantos es el equipo máximo goleador de la categoría. El domingo le hizo tres al Marcón en un partido muy completo en cuanto a juego. Llevaron la firma de Pedro Giménez, Cris López y Sidibé. En la próxima jornada los aurinegros visitan al Arcade, que es sexto tras ganar este fin de semana en Vista Alegre al Abanqueiro al remontar el tanto inicial de Kevin Collazo (1-2).

El Campolameiro se vio frenado por el Atlético Cuntis (1-1) por lo qu se queda tercero a 4 puntos del líder. Los dos goles se marcaron en los primeros veinte minutos. Brais López adelantó a los de Iván Castro y empató Guillermo Couso para los locales. El Cuntis acabó con diez.

Cuarto en la tabla continúa un CD Unión que se dio un homenaje de goles en el campo de Vilas ante el Pontecaldelas (8-0) el domingo. Al descanso ya se llegó 5-0. Isma Cerqueiras “Chuso” hizo un “póker” y para los de Luisito González también marcaron Gabri (2), Cristian y Sergio Nieto. Los rianxeiros se rehacen de la derrota en Arcade y siguen enganchados a la parte alta con su cuarto triunfo, con el que alcanzan los 13 puntos. Los mismos que suma un Cordeiro que le metió cuatro al Caldas en el Municipal de Baño. Adrián Falcón (2), Samu y Antón Brea fueron los anotadores. Cordeiro y Unión se verán las caras en la próxima jornada en Valga en un duelo entre dos equipos que se conocen a la perfección y que disputaron el pasado año la fase de ascenso.

Con ella trata de soñar el San Martín, octavo, con 9 puntos, tras golear al Amanecer en un derbi que se jugó en Vilaxoán al invertir el orden del calendario por mutuo acuerdo. Realmente los de Pedro Carregal actuaron de visitantes el sábado, por lo que serán locales en San Vicente en la segunda vuelta. El derbi fue igualado en el primer tiempo. Saúl Barbeito adelantó al Amanecer con un golazo a los cinco minutos, pero el San Martín empató por medio de Víctor y le dio la vuelta antes del descanso en un penalti transformado por Hugo Soto. En la segunda parte los “rojillos” fueron muy superiores a un Amanecer ya demasiado cansado. Hugo Abalo, que hizo un doblete, y Jonathan pusieron el 1-5 y maquilló el resultado ya al final Álex Reyes.

Por último, el Unión Dena perdió 2-1 ante el Sport A Estrada pese a adelantarse por medio de Óscar en el primer tiempo.