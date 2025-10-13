“No podemos despistarnos”, dice Luis Gabín tras el primer triunfo del Sigaltec en Tercera FEB

Luis Gabín da indicaciones a sus jugadores durante el partido del sábado en el pabellón Sara Gómez Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB logró el sábado ante Chantada su primera victoria en Tercera FEB en un partido marcado por las defensas zonales que plantearon los visitantes y en el que se lanzaron un total de 74 lanzamientos de tres.

Los vilagarcianos venían de caer de treinta puntos en Salamanca en su estreno, por lo que este resultado es un baño de confianza para jugar sin complejos ni miedo en la nueva categoría. “La primera victoria en esta liga nos llega ya en la segunda jornada, era una de las preocupaciones que teníamos al ser un recién ascendido y después de perder en Salamanca, que podría entrar alguna duda”, reconoce el técnico Luis Gabín.

De esta forma su equipo da continuidad al carácter competitivo mostrado en Copa Galicia, cuando también ganó a los lucenses. Esta vez Chantada se presentó en el Sara Gómez con bajas y problemas. “Vinieron sin su base titular, Czarapowic, que es su tirador, y el alero portugués_ Eder Pina Hurtado_ sólo pudo jugar cinco minutos por un problema en un hombro”, explica Gabín. Además el otro base de los chantadinos sale de una lesión y le costó dar su mejor nivel en Vilagarcía “Se dieron una serie de circunstancias para que tuviéramos una buena oportunidad de ganar y lo importante es que el equipo fue capaz de aprovecharla, si nos queremos salvar tiene que ser así”.

Luis Gabín sabe que al bajar cuatro equipos la permanencia va estar cara. Y pone de ejemplo la derrota del Perfumerías Avenida este fin de semana en Lugo para explicar la dificultad de la categoría. “No podemos despistarnos y debemos ser conscientes de que nos costó cerrarlo. Tenemos que mentalizarnos para seguir madurando y trabajar en el rebote para sufrir menos en este aspecto”.

El técnico del Sigaltec también pone en valor “el ambiente que hay ahora mismo en Vilagarcía con el baloncesto”, algo de lo que su equipo disfrutó el sábado en el pabellón. “Es una alegría para todos, que sabemos de donde venimos, de estar en Fontecarmoa 2 allí escondidos”, recuerda entre risas.

Álvaro Rodríguez, Porris, volvió en los vilagarcianos tras la lesión Gonzalo Salgado

Otra de las noticias positivas que dejó el partido del sábado fue el regreso de Álvaro Rodríguez, superada su lesión. “Nos ayuda a alargar la rotación interior para no estar condicionados y nos ofrece otro registro en ataque con su capacidad como pasador”, señala Gabín.

El Sigaltec ya piensa en la siguiente cita, que le llevará el domingo a Asturias, ya que visita a las 16 horas a un Universidad de Oviedo que también lleva una victoria y una derrota. Esta última la cosechó el fin de semana en Culleredo al perder 74-66 tras ver como los locales le remontaban once puntos en la segunda parte. El partido se jugará en el polideportivo universitario de Oviedo.