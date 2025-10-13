Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Umia sufre una dolorosa derrota en su visita al Porriño Industrial

Los de Lino González cayeron por 2-0

María Caldas
13/10/2025 06:15
Lino González durante un partido
Lino González durante un partido
Mónica Ferreirós

El Umia CF no pudo sumar en su visita al Porriño Industrial. Los de Lino González cayeron por 2-0 ante los de Dani Fernández, que dieron la vuelta al partido en los últimos diez minutos. Durante la primera mitad, a pesar de las ocasiones, ninguno de los dos combinados logró materializar, por lo que se llegó al descanso con el electrónico en tablas. 

Al inicio de la segunda mitad la dinámica parecía ser la misma que en los primeros 45 minutos, sin mayor peligro en las áreas. Lino González sacó al césped a Carlos por Juan Rial. Cuando todo parecía abocar al reparto de puntos en el Lourambal 1, Miguel Amador dio la vuelta al partido para poner el 1-0 en el minuto 80. 

Aunque los visitantes siguieron intentándolo, tan solo siete minutos después Madale puso el 2-0 definitivo que dejó al Umia sin puntuar en la sexta jornada.

Te puede interesar

Vardan papikyan aVhXNICvxxk unsplash

Sanxenxo acoge tres cursos de capacitación tecnológica para adultos mayores de 50 años
Sandra Rey
Apartamentos en primera línea de playa en Silgar

Juzgan a dos hombres por una estafa de 90.000 euros para un proyecto inmobiliario en Sanxenxo
Sandra Rey
Los capitanes con los árbitros

El Portonovo salva un punto en el último minuto en Redondela
María Caldas
Pombal do Reitoral de Santa maría do Xobre

El Pombal do Reitoral de Santa María do Xobre de A Pobra, en la Lista Roja por mala consevación
Sandra Rey