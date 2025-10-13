El Umia sufre una dolorosa derrota en su visita al Porriño Industrial

Lino González durante un partido Mónica Ferreirós

El Umia CF no pudo sumar en su visita al Porriño Industrial. Los de Lino González cayeron por 2-0 ante los de Dani Fernández, que dieron la vuelta al partido en los últimos diez minutos. Durante la primera mitad, a pesar de las ocasiones, ninguno de los dos combinados logró materializar, por lo que se llegó al descanso con el electrónico en tablas.

Al inicio de la segunda mitad la dinámica parecía ser la misma que en los primeros 45 minutos, sin mayor peligro en las áreas. Lino González sacó al césped a Carlos por Juan Rial. Cuando todo parecía abocar al reparto de puntos en el Lourambal 1, Miguel Amador dio la vuelta al partido para poner el 1-0 en el minuto 80.

Aunque los visitantes siguieron intentándolo, tan solo siete minutos después Madale puso el 2-0 definitivo que dejó al Umia sin puntuar en la sexta jornada.