El precio de las entradas en Tercera desata un feroz debate

Aficionados en la zona de tribuna de A Lomba, la más cara de toda la Tercera RFEF Mónica Ferreirós

¿Es caro el fútbol en Tercera RFEF? El precio de las entradas en los campos de la quinta categoría del fútbol español aviva el debate sobre el desembolso que tienen que hacer los aficionados cada vez que su equipo juega como visitante.

Todo saltó por los aires después de que los aficionados que se desplazaron hasta Vilalba para ver el encuentro entre el Rácing Club Villalbés y el Arosa SC mostraran su malestar al tener que pagar 15 euros de entrada.

“Nos dijeron directamente que le diéramos las gracias a nuestra directiva, porque cuando ellos vienen aquí, les cobran 15 euros y dos a los niños”, explican los aficionados. Lo cierto, es que en A Lomba hay dos precios, 15 para tribuna, y 10 para preferencia.

“El problema es que no hay carteles que indiquen los precios, y todo el mundo llega por tribuna, si no sabes que hay otra zona en la que la entrada te sale a 10 euros, vas a entrar por la puerta principal, y claro, nadie les dice nada, se aprovechan del desconocimiento”, recalcan los seguidores arosistas desplazados a Vilalba.

“Al igual que ponen carteles de prohibido comer pipas, que indiquen también los precios, porque al final lo pagamos los aficionados”, exigen.

Ante esta situación muchos de los aficionados se plantean no acudir más a los partidos que el Arosa SC juegue como visitante, ya que dependiendo de dónde se encuentre ubicado el campo y de cuántas personas sean en la familia, puede suponer un gasto de cerca de 100 euros.

“Llevamos años viniendo a Vilalba y siempre nos cobraron 10 euros. También nos dijeron que diéramos gracias que no eran como nosotros y no nos cobraban los dos euros por los niños”, explican los aficionados.

“No vamos a seguir viniendo a todos los partidos con estos precios. En Viveiro también nos van a cobrar 15 euros mientras los directivos se ríen en nuestra cara”, dicen.

Asimismo, la afición arlequinada sigue esperando los cuatro autobuses que prometió Manolo Abalo en la Asamblea, en los que tendrían preferencia los socios especiales. “Dicen que pondrán uno para la visita al Barco, pero eso es en abril”, replican.

El resto de equipos de la categoría

En los distintos campos de Tercera RFEF no todos cobran lo mismo. Y es que por ejemplo en A Coruña está prohibido cobrar entrada en los campos municipales, por lo que los partidos de Montañeros y Silva son totalmente gratuitos, motivo por el que los clubes se plantean cambiarse a Elviña y poder cobrar entrada.

Equipos como Alondras o Gran Peña cobran 10 euros por entrada, y los niños pasan gratis. Por otro lado, el CD Boiro este año cobra 12 euros, una tarifa que fue aprobada en la Asamblea por los socios del club. En el derbi entre Céltiga y Boiro, los isleños también cobraron la entrada a 12 euros, con un cartel en las taquillas que indica el coste único de la entrada, y sin ninguna sorpresa por llevar niños al campo.

Queremos atraer a la afición a los campos pero a la vez los estamos echando Eladio Oubiña

El Club Juventud Cambados también decidió poner el precio de las entradas a 12 euros. “Hubo una reunión la semana antes del inicio de la liga pero no era para tratar el tema entradas. Yo traté de hablar con los presidentes para ver si podíamos llegar a un acuerdo y poner el mismo precio”, comenta Eladio Oubiña, presidente del Cambados.

“Queremos atraer a la afición pero a la vez los estamos echando. Si se quisiera realmente hacer algo por el aficionado se podían incluso negociar packs, porque estamos dando una imagen patética. Ya hay clubes que competimos en desigualdad por densidad de población etcétera, como para sumarle también la desigualdad en la taquilla”, recalca Oubiña.

“O los clubs o la Federación deberíamos de dar un paso al frente en este tema y llegar a un acuerdo. Pero está claro que tú no puedes pretender que a ti te reciban a 10 cuando cobras más caro”, insiste.