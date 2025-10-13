El Portonovo salva un punto en el último minuto en Redondela

Los capitanes con los árbitros Cedida

El Portonovo SD sacó un punto de su visita al CD Choco tras empatar a dos en Santa Mariña. Los de Minso llevan ya dos empates consecutivos y acumulan seis puntos en las seis primeras jornadas. El equipo de Edu González estuvo por delante en el marcador durante toda la segunda mitad hasta los 10 últimos minutos del encuentro, en los que los visitantes consiguieron poner el electrónico en tablas.

La primera mitad fue bastante igualada, sin muchas ocasiones por parte de ninguno de los combinados salvo una acción de los arlequinados que salva la defensa local desde el suelo.

Los locales estrenaron el marcador con un penalti materializado por Álex Graña tras un forcejeo en el área cuando a penas transcurría un cuarto de hora del inicio de la segunda mitad. Minso comenzó a mover el banquillo para dar la vuelta al partido, pero una jugada de saque de banda los locales consiguen poner el 2-0.

Los arlequinados lo siguieron intentando y Lezcano estrenó el casillero visitante para que más tarde, Adrián Rodríguez sellase el empate en un córner. En el 93, el Portonovo tuvo un tiro al larguero que pudo cambiar el marcador.

“Necesitamos madurar, seguir trabajando para competir mejor y seamos capaces de plasmar con puntos lo que estamos haciendo”, dice Minso. "Al final damos por bueno el resultado por empatar un 2-0 pero hicimos méritos para que el resultado fuese otro", recalca.