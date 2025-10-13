Mi cuenta

Deportes

El Cidade de Ribeira saca un punto ante el Sofán y el Puebla se reencuentra con la victoria

Los de Manuel Ángel empataron a uno en A Fieiteira y los de Chofri ganaron por 1-2 al Paiosaco

María Caldas
13/10/2025 11:33
El Cidade de Ribeira empató a uno en casa
El Cidade de Ribeira empató a uno en casa
Miguel RS

El Cidade de Ribeira de Manuel Ángel empató a uno en casa ante el SD Sofán. Un encuentro en el que los de Ribeira estuvieron por delante hasta el último minuto, en el que el colegiado señaló penalti a favor de los visitantes que se encargó de materializar Mallo para sellar el empate a uno en el marcador. 

Para completar la convocatoria ante las bajas por lesión, Manuel Ángel tuvo que recurrir a jugadores juveniles como Miguel Vidal, que debutó con el equipo al entrar en lugar de Teira, el autor del único gol de los ribeirenses en el enfrentamiento ante el Sofán. En la siguiente jornada visitarán al Órdenes. 

El Puebla triunfa en Porta Santa

El Puebla CF se reencontró con la victoria en su visita al Paiosaco. Los de Chofri vencieron por 1-2 en la sexta jornada de Preferente Norte gracias a los goles de Bertua y Juan García. Un encuentro al que el Puebla FC llegaba sin una de sus principales referencias en ataque, como es Jose Piñeiro, pero supo sobreponerse. 

Los de Chofri empezaron adelantándose en el marcador con el gol disparo de Bertua cuando el descanso llamaba a la puerta. En la segunda mitad, a pesar de las ocasiones de peligro, ninguno materializaba, hasta que el 80 Juan García encontró la fortuna.

