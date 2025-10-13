EFM Concello de Boiro y CJ Cambados logran sus primeras victorias en sus ligas

El CJ Cambados estrenó su casillero de victorias en Segunda Gallega Cedida

El EFM Concello de Boiro logró su primera victoria de la temporada en Tercera RFEF al imponerse en Vigo al Sárdoma por 1-2. Laura Vila al inicio de duelo disputado en As Relfas adelantó a los visitantes y fue Antía González la que aumentó la ventaja en los primeros compases de la segunda parte. Aunque las vigueses recortaron la diferencia y apretaron en los últimos minutos, resistió el Boiro para dejar en puesto de descenso al Sárdoma y escalar hasta la octava plaza con 4 puntos de 12 posibles. En la próxima jornada recibirá al Tomiño, otro rival de la parte baja.

En Primera Gallega el filial del Atlético Villalonga goleó al Carral en O Cruceiro (Dorrón) por 4-0. Marcaron para las celestes Aldara Rey, Aroa Meis y Lidia Bello, que hizo un doblete. El Atlético Villalonga B suma 7 puntos en cuatro partidos.

En Segunda el Arousana goleó en A Lomba al Sporting Club San Mateo por 8-1 y continúa como líder destacado junto al Touro. Carol de penalti, Silvia, Mel (2), Miri Señoráns, Marta e Inés (2) marcaron para las locales. El Céltiga perdió 3-1 en Noia pese a adelantarse con el tanto de Tania Esperón, y el CJ Cambados goleó al Cañiza (5-1) con tantos de Alba (2), Nahir, Verónica y Antía, por lo que ya sabe lo que es ganar en la nueva categoría en la que debuta esta temporada.