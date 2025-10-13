EFM Concello de Boiro y CJ Cambados logran sus primeras victorias en sus ligas
El equipo boirense ganó al Sárdoma en Tercera REFF con tantos de Laura Vila y Antía González (1-2)
El EFM Concello de Boiro logró su primera victoria de la temporada en Tercera RFEF al imponerse en Vigo al Sárdoma por 1-2. Laura Vila al inicio de duelo disputado en As Relfas adelantó a los visitantes y fue Antía González la que aumentó la ventaja en los primeros compases de la segunda parte. Aunque las vigueses recortaron la diferencia y apretaron en los últimos minutos, resistió el Boiro para dejar en puesto de descenso al Sárdoma y escalar hasta la octava plaza con 4 puntos de 12 posibles. En la próxima jornada recibirá al Tomiño, otro rival de la parte baja.
En Primera Gallega el filial del Atlético Villalonga goleó al Carral en O Cruceiro (Dorrón) por 4-0. Marcaron para las celestes Aldara Rey, Aroa Meis y Lidia Bello, que hizo un doblete. El Atlético Villalonga B suma 7 puntos en cuatro partidos.
En Segunda el Arousana goleó en A Lomba al Sporting Club San Mateo por 8-1 y continúa como líder destacado junto al Touro. Carol de penalti, Silvia, Mel (2), Miri Señoráns, Marta e Inés (2) marcaron para las locales. El Céltiga perdió 3-1 en Noia pese a adelantarse con el tanto de Tania Esperón, y el CJ Cambados goleó al Cañiza (5-1) con tantos de Alba (2), Nahir, Verónica y Antía, por lo que ya sabe lo que es ganar en la nueva categoría en la que debuta esta temporada.