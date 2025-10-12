“Tenemos que hacernos fuertes en casa”, dice Luis Carro

Luis Carro en el partido disputado ante el Compostela en el Salvador Otero Gonzalo Salgado

El Céltiga FC recibe hoy a las 17:30 horas en el Salvador Otero al CD Boiro de José Tizón, en el que será el primer derbi de los de Luis Carro en Tercera RFEF, y el segundo consecutivo de los de José Tizón en esta temporada. Los de Luis Carro todavía no conocen la derrota en casa, y es que en dos partidos llevan un empate y una victoria, además de seis goles a favor y solo uno en contra.

Para el derbi, el Céltiga tiene las bajas de Carlos y Dani Prada, que se encuentran recuperando de lesión. Una semana dura para los isleños tras la derrota de la pasada jornada ante el CD Barco.

“Va a ser un partido difícil, somos dos equipos que nos conocemos bastante, tanto a nivel entrenadores como futbolistas”, comenta Luis Carro. Como visitantes, los de José Tizón llevan un balance de una victoria y una derrota, además de un gol a su favor y otro en contra, por lo que la estadística del derbi incluye un amplio abanico de posibilidades.

La lucha por la posesión del esférico resultará determinante para que el derbi se decante por un lado u otro, y es que quién antes consiga dominar el ritmo de juego y especialmente el marcador, tendrá mayor ventaja durante el resto del enfrentamiento.

“Creo que va a ser un partido en el que el que sea capaz de mantener el control va a tener muchas más opciones de sumar los tres puntos”, indica Luis Carro.

“Nos enfrentamos a un buen equipo, tienen mucho ritmo y tenemos que ser capaces de igualarlo y sacar el partido adelante”, recalca el entrenador del combinado isleño. El Céltiga tendrá que mostrar su mejor versión ante un Boiro que llega con el ataque más fortalecido tras el fichaje de Yago Insua, que ya entra en la convocatoria de Tizón.

“Fuera nos está costando un poquito más, pero en casa tenemos que hacernos fuertes y necesitamos estar a un buen nivel para sacar los tres puntos”, insiste Carro.

Por su parte, Martín Sánchez se reencontrará con sus antiguos compañeros de equipo, ya que el central vistió la camiseta boirense la pasada campaña, aunque su lesión impidió que gozase de más minutos en Barraña.