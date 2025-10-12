Marcos Alonso evita la victoria del Villalonga en el descuento

Ivan Capelo anotó dos de los tres goles que se celebraron en San Pedro Gonzalo Salgado

El Villalonga FC se quedó sin su primera victoria en casa ante la Cultural Areas. Los de Sera tuvieron los tres puntos en sus manos, a pesar de contar con 10 jugadores, hasta el último minuto, en el que un remate de Marcos Alonso rompió la ilusión en San Pedro, poniendo el 3-3 final.

Durante los primeros minutos, los visitantes tuvieron mayor presencia en el área rival, encontrando espacio y generando peligro a balón parado. La primera ocasión de peligro del Villalonga llegó de un contragolpe iniciado por Martín, que filtró el pase a Capelo para que se colase entre los centrales. Ante la incesante presión coló el balón entre los defensas, provocando un centro que remató Maykel por encima de los palos de Tielas.

Wachi fue expulsado a falta de 10 minutos para el descanso Gonzalo Salgado

Los celestes seguían insistiendo, así, en una salida de balón de Manu Bugallo, Berni se hizo con el dominio de la banda derecha para poner el centro a Capelo, pero la defensa visitante cortó el pase provocando así el córner. Iago Portas lo intentaba en solitario, filtrando para Capelo antes de que le cerrasen espacios y perdiese el balón, pero el siete local no pudo llegar a la pelota.

Pasado el ecuador de la primera mitad, Martín volvió a salir a la carrera por la banda izquierda, filtrando el pase para Maykel, que disparó pero Tielas atrapó sin mayor problema. A falta de 10 minutos para el descanso, el Villalonga se quedó con 10. El colegiado sacó roja a Wachi tras una falta en el área que se sancionó con la pena máxima. Yago Bravo se encargó de materializar el penalti para poner el 0-1.

Segundo tiempo

Tras el batacazo de la primera mitad, Sera sacó a Michael y Roi para dar entrada a Romay y Pablo. Después de un robo de balón, Capelo consiguió entrar en el área y disparar desde la izquierda, engañando así al portero visitante, para anotar el 1-2. Un gran Rodri Méndez evitó el 1-3 con su pie tras un disparo de Javi Vila. El nueve visitante ganó a toda la defensa y se quedó mano a mano con el portero local, que forzó el córner.

Capelo y Maykel fueron grandes protagonistas en ataque Gonzalo Salgado

En una jugada de falta totalmente ensayada entre Buga y Javi Vila, el portero celeste volvió a ser protagonista al atrapar el fuerte disparo de Vila. Sera siguió moviendo el banquillo, y cuando menos se lo esperaban llegó el empate. Buga cometió falta sobre Maykel dentro del área y el colegiado señaló penalti a favor del Villalonga.

Héctor se encargó de materializar la pena máxima para empatar el encuentro. En otro contragolpe, Iván Capelo selló su doblete tras encontrar espacios entre centrales y desató la locura entre la afición celeste, que veía posible la primera victoria en casa.

La cabuxa Celestina, mascota del Villalonga, fue otra de las grandes protagonistas Gonzalo Salgado

Cuando San Pedro ya celebraba los tres puntos, un remate de Marcos Alonso amargó la fiesta celeste poniendo el 3-3 que dejaría a los de Sera con un punto tras su incesante lucha contra un equipo de la zona noble.