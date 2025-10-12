José Tizón: "El Céltiga es un equipazo y hace muy buen fútbol"

José Tizón durante un partido en Barraña Mónica Ferreirós

El CD Boiro llega al Salvador Otero arrastrando el empate a uno ante el Juventud Cambados en la pasada jornada, y es que los de Tizón llevan acusando su falta de claridad en ataque desde el inicio de la competición, especialmente tras la lesión de tobillo de Víctor Casais, uno de los fichajes llamados a ser importante en la delantera boirense. Por ello, el Boiro tuvo que recurrir al fichaje de Yago Insua, procedente del Coruxo, para no quedarse “cojo” en el último tercio del campo.

Yaguito sí que irá convocado al derbi, pero su participación en el partido no es segura, ya que probarán antes del partido cómo está su hombro, que se le salió en el derbi ante el Cambados, por si puede llegar a disputar algunos minutos con protección. Tizón tampoco podrá contar arriba con Bruno por problemas en un tobillo, pero entra ya en convocatoria su nuevo fichaje.

“Ellos son un equipazo. El año pasado ya tenían el mejor equipo de Preferente, hacen un fútbol muy bueno y de mucha calidad”, destaca el entrenador del CD Boiro.

“Conservan a muchos jugadores del año pasado y el trabajo del director deportivo sirvió para darle un plus a su plantilla, tienen gente muy contrastada en Tercera como Martín Sánchez, Sobrido o Marcos Blanco, y en casa son muy fuertes”, destaca Tizón.

“Sabemos que vamos a sufrir, pero vamos con toda la confianza del mundo para intentar sumar la segunda victoria. Si no tienes un buen idea ellos te pueden someter y golear, por lo que vamos a tener que estar a un nivel muy alto y concentrados para poder sacar”, recalca el técnico.