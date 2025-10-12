El Portonovo SD busca volver a la senda de la victoria ante el CD Choco

El Portonovo recibió al filial del Pontevedra en la pasada jornada en Baltar Cedida

El Portonovo y el Umia CF encaran la sexta jornada de Preferente Sur como visitantes. Por un lado, los de Minso visitan al CD Choco a las 17:00 horas con el objetivo de reencontrarse con la victoria, y es que en cinco jornadas, los arlequinados llevan una victoria, dos empates y dos derrotas, pero llevan sin sumar de tres desde la primera jornada liguera.

Lo cierto, es que las dos derrotas del Portonovo SD fueron a domicilio. Como visitantes llevan un gol a su favor y seis en contra, despertando su instinto goleador en Baltar, en dónde suman cuatro tantos a su favor. Enfrente tendrán a un CD Choco que lleva tres derrotas, una victoria y un empate, este último contra el Umia en la pasada jornada.

Los de Redondela, ejerciendo como equipo local llevan cinco goles a su favor y tres en contra. En esta campaña el equipo se encuentra con Edu González, ex entrenador del Atlético Villalonga. Asimismo, los de Redondela, que el año pasado estuvieron al borde del descenso, se reforzaron con incorporaciones como Álex García, Roberto Vázquez o Rosendo, y es que la mayor parte de la plantilla es nueva.

Por otro lado, el Umia CF de Lino González visita al Porriño Industrial. Los de Barrantes empataron la pasada jornada a tres ante el Choco, y ahora visitan a un Porriño que viene de dos derrotas consecutivas.

El Umia lleva dos empates, dos derrotas y una victoria en las últimas cinco jornadas, y su próximo rival acumula dos derrotas, un empate y dos victorias. Los locales cuentan con una plantilla totalmente renovada, con jugadores peligrosos como Goce, Jaime o Caramés.

Como visitante, el Umia lleva un gol a su favor y tres en contra, mientras que el Porriño como local acumula cuatro goles a favor y también cuatro en su contra.