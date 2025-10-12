El CJ Cambados se alía con la fortuna y con la racha goleadora de Diego Iglesias

Diego Iglesias y Noel celebran el primer tanto de los amarillos ante el Viveiro Gonzalo Salgado

El CJ Cambados logró su primera victoria de la temporada en Tercera RFEF al ganar en Burgáns al Viveiro con un doblete de Diego Iglesias, que sigue en racha y ha marcado los cuatro tantos que lleva el equipo amarillo en liga. Un triunfo cimentado en un tempranero gol y en la pizca de fortuna que se alió esta vez con los locales, a tenor de las clarísimas ocasiones que tuvieron los visitantes para empatar, remate al larguero incluido.

Al Viveiro le salió todo del revés en Burgáns e incluso acabó con diez por una lesión, una vez agotados los cambios. Esta vez el fútbol sonrió al Cambados, que alcanza los 6 puntos y supera en la tabla a su rival.

El partido ya empezó de la mejor manera posible para los locales. En el primer minuto el CJ Cambados recuperó el balón en campo propio y armó un ataque rápido y vertical. Tiko, de espaldas, descargó sobre la entrada desde segunda línea por la derecha de Noel, que puso el balón por abajo cruzando el área para que Diego Iglesias, también llegando en carrera, lo enviase a la escuadra desde el punto de penalti. Contrataque perfecto a toda pastilla y ventaja en el marcador a los cincuenta segundos, con el tercer gol en liga de Diego Iglesias, que ha marcado todos los de su equipo.

Diego Iglesias sigue enrachado y ha marcado los cuatro goles en liga de los de Pénjamo Gonzalo Salgado

El Viveiro se vio obligado a llevar la iniciativa a través del balón y aunque le costó de inicio, consiguió reaccionar generando problemas a los locales al jugar sin una referencia clara en ataque. Lansade y Rolle, dos centrocampistas, fueron los jugadores más adelantados y aparecieron entre líneas a la espalda de los mediocentros locales, Seydou y Rancaño, para dar continuidad al juego del equipo de Alberto López, que dispuso de dos ocasiones muy claras para empatar en el primer período.

La primera en un córner que midió mal David Conde y casi marca el central argentino Franco Bellomo. La segunda, clarísima, llegó en un centro abajo del lateral derecho Nacho Puente, desperdiciado en área pequeña sin portero por Lansade. El ex del Polvorín la echó por encima del larguero de forma sorprendente cuando ya se lamentaba el gol en la grada. Fue en el minuto veinte.

El equipo de Pénjamo ajustó mejor en los minutos que precedieron al descanso y consiguió que los de Cantarrana dejasen de llegar. Los locales tuvieron dos acciones destacadas en el área visitante. A los 32 minutos volvió a estirarse el equipo arousano en una conexión entre Tiko y Diego Hernández, que acabó en córner. En el saque de esquina, lanzado por Noel, cabeceó en el primer palo Tiko y estuvo a punto de hacer el 2-0. La otra jugada fue muy polémica, en el minuto 39, en un mano clara de un defensa en una acción de Diego Iglesias que el colegiado no consideró punible.

Segunda parte

El técnico visitante Alberto López introdujo en el descanso al delantero Arturo por el ucraniano Kovel, por lo que los visitantes pasaron a jugar con una referencia clara arriba, mientras Lansade se fue a banda izquierda. En una acción de saque de banda, el Viveiro volvió a rondar el empate, en un centro desde la derecha que remató con el pie Lansade, fuera.

En el 56 el Viveiro volvió a tener una ocasión increíble. Cora le ganó la acción en área a Tavares y cedió a Arturo que, a puerta vacía en área pequeña, remató arriba y el balón dio en el larguero y botó en la línea. Arturo tuvo otra en el 64, pero se la sacó Conde con reflejos en el mano a mano. En la jugada siguiente el portero catoirense salvó con el pie un remate claro de Lansade también dentro del área. Definivamete no era la mañana de los lucenses.

Rancaño acompañó a Seydou en la medula de los locales Gonzalo Salgado

Cuando más cerca parecía estar el empate, llegó el 2-0. Diego Iglesias recibió entre líneas y armó un disparo desde treinta metros. El portero visitante Ayoub resbaló y no pudo estirarse como le hubiese gustado, por lo que no pudo llegar al balón. Fue el cuarto gol en liga de un Iglesias enrachado. A falta de veinte minutos, los visitantes quedaron groguis. Demasiado castigo para levantar el ánimo.

A partir de ahí todo fue cuesta abajo para los locales, más si cabe cuando el Viveiro agotó los cambios y se lesionó nada más entrar Germán, por lo que el equipo de Alberto López jugó en inferioridad numérica los últimos diez minutos. El Cambados tuvo un plácido final de partido e incluso rondó el tercero. La primera victoria es una inyección anímica para pensar ya en el derbi ante el Céltiga del próximo domingo, de nuevo en Burgáns.

Ficha técnica:

CJ Cambados: David Conde; Álex Fernández (Brais Parada, min. 63), Hugo Táboas, Alberto Lago, Tavares; Seydou (Anxo, min. 86), Rancaño (André, min. 63); Diego Hernández (Gregor, min. 75), Noel, Diego Iglesias; Tiko (Nico, min. 75).

Viveiro: Ayoub; Nacho Puente, Franco Bellomo, Diogo (Germán, min. 78), Esquerdeiro (Giraldi, min. 70); Uriarte, Peli (Marnaud, min. 78); Sergio Cora (Jacobo Folgar, min. 70), Rolle, Koval (Arturo, min. 46); Lansade.

Goles: 1-0 Diego Iglesias (min. 1); 2-0 Diego Iglesias (min. 69).

Árbitro: Garcia Veiras. Amarilla a Rancaño, Tiko y Noel por los locales y a Diogo, Esquerdeiro, Uriarte y Franco Bellomo por los visitantes.

Pénjamo: "Tivemos esa fortuna necesaria"

Pénjamo reconoció que su equipo tuvo esta vez la pizca de fortuna que le faltó en anteriores partidos. "Empezamos moi ben, o gol no minuto un púxonos de cara o partido. Creo que na primeira parte fomos capaces de ser verticais, cada vez que atopamos o apoio e buscamos ás costas, polo que os fixemos correr para atrás, aínda que non tivemos situacións nas que o seu porteiro tivera que intervir".

Pénjamo reconoció que el Viveiro tuvo una opción muy clara para empatar en la acción de Lansade. "Na segunda parte empezamos ben, con intensidade nos duelos. Pero eles meteron a Arturo arriba, que é difícil paralo porque xoga ben de espaldad, pero creo que estivemos contundentes neses duelos". De todas formas el Viveiro volvió a tener una ocasión clarísima. "Tivemos esa fortuna necesaria porque eles tiveron o empate e na seguinte atopámonos co gol de Diego".

Pénjamo da indicaciones durante el partido de esta mañana en Burgáns Gonzalo Salgado

A partir de ahí "dormimos o partido cos cambios" y todo fue más sencillo para los locales, más si cabe cuando el Viveiro se quedó con diez por lesión. "Me quedo con que xestionamos ben os minutos finais, sendo intelixentes", destacó el técnico, que da valor al resultado proque "levábamos cinco xornadas sen saber o que era ganar e agora isto fai que vexamos as cousas con outra perspectiva".

Pénjamo habló de la racha goleadora de Diego Iglesias, "temos que aproveitala", pero también destacó el papel de sus compañeros y espera que estos se sumen también a la faceta realizadora en los próximos partidos. Con los tres puntos en el casillero, el técnico cambadés se fue a almorzar antes de cruzar el puente para ver en acción esta tarde en el derbi con el Boiro al Céltiga, su próximo rival.