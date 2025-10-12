El Cidade de Ribeira espera al Sofán y el Puebla visita al Paiosaco

Los jugadores del Puebla celebrando en la primera jornada Cedida

El Cidade de Ribeira recibe hoy a las 18:00 horas al Sofán en busca de volver a la senda de la victoria. Los de Manuel Ángel llevan un balance de tres derrotas, un empate y una victoria en las cinco primeras jornadas. Ahora tendrán enfrente a un Sofán que acumula tres victorias y dos derrotas, y llega a A Fieiteira arrastrando su tropiezo ante el SDC Órdenes.

“Necesitamos ter moito ritmo con e sin balon. Salir gañadores de duelos e ademais de facernos con balon tamen aproveitar os xogadores rapidos que temos arriba”, destaca Manuel Ángel antes del partido en casa.

Por otro lado, el Puebla CF visita al Paiosaco en la sexta jornada. Los de Chofri llevan tres empates, una derrota y una victoria en sus primeras jornadas en Preferente Norte tras conseguir el ascenso. Como visitantes acumulan un gol a su favor y dos en contra.

Situación opuesta tiene su próximo rival, y es que el Paiosaco todavía no conoce la victoria, arrastrando tres empates y dos derrotas. Cabe destacar que, hasta el momento, ningún rival le anotó ningún gol en el Porta Santa, ni tampoco ellos materializaron.