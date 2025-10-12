El Boiro noquea al Céltiga, 0-3

Arnosi intenta despejar ante la presión de Enjamio, que redondeó un muy buen partido con el gol que supuso el 0-3 Gonzalo Salgado

El Boiro se llevó el derbi de A Illa al ganar al Céltiga en un partido serio y completo de los visitantes, que aprovecharon una concesión de los locales al inicio y supieron manejarse por delante en el marcador. El Céltiga, aún sin estar cómodo, tuvo ocasiones e incluso desperdició un penalti en los últimos minutos para meterse en el partido. No lo aprovechó y el tanto de Enjamio en el tiempo de aumento dejó el 0-3 final, premiando el despliegue físico en la segunda parte de los de Jose Tizón, que se reencuentran con el triunfo tras los dos últimos empates en casa y vuelven a demostrar que se desenvuelven muy bien a domicilio.

El resultado es demasiado abultado y castiga a un Céltiga que tendrá que pasar por el diván para analizar los errores defensivos que le costaron goles en las dos últimas derrotas y le dejan penúltimo con 4 puntos de 18 posibles.

Luis Carro sorprendió de inicio con una alineación con diez jugadores diestros, actuando Pedro Delgado y Santi Figueroa en el sector izquierdo de la zaga. Circunstancia que provocó bastantes pases hacia Manu Táboas ante la presión visitante en el inicio del juego. En uno de ellos llegó el 0-1 a los cinco minutos. El portero local recortó a Facu Moreyra y se le escapó el balón, que quedó para que Landeira marcase a placer ante Santi Figueroa en línea de meta.

Todos los problemas de gol de los visitantes, en los que debutó Yago Insua en banda derecha y fue el propio Landeira el delantero ante las bajas, se solucionaron con el regalo de los locales. El equipo de Tizón ya había logrado lo que más le cuesta hacer: marcar gol. Y por delante en el marcado es un equipo con argumentos y orden defensivo para frenar e incomodar a cualquier rival, sostenido por el meta Borja Rey, los centrales Iago Martínez y Aram, y los centrocampistas Mario Romero y Diego Enjamio.

Mario Romero y Óscar Iglesias en una acción del partido Gonzalo Salgado

El equipo de Luis Carro entró con el pie cambiado al derbi y tuvo que remar en contra del marcador desde prácticamente el inicio. Llevó el peso del partido en el primer período, lanzando casi media docena de córners, y tuvo llegadas y ocasiones, sobre todo a través de la conexión en banda derecha entre Nico y Julio Rey. Antes del 0-1 ya había avisado Nico con un disparo que acabó en córner. Primero Pedro Delgado y después Óscar remataron alto en sendos saques de esquina, mientras que el central visitante Aram vio la amarilla antes del cuarto de hora en una falta en mediocampo sobre Adri Rodríguez, al que le costó frenar en su juego de espaldas.

El Céltiga, aún sin fluir del todo en su juego como en anteriores partidos en casa, fue encadenando llegadas. Santi Figueroa remató de cabeza picado a las manos de Borja tras centro de Nico. Julio, con la derecha, a pase atrás del propio Nico, tuvo otra, pero el balón se perdió cruzado. La siguiente fue de Sobrido, de remate acrobático a centro de Óscar. Demasiado desviado. En el 37 fue Giráldez el que lo intentó con un disparo potente y lejano que se fue alto.

El Boiro, aunque no llegó mucho, llevó mucho peligro cuando lo hizo. En el 40 tuvo el 0-2. Encerró con su presión al Céltiga de nuevo en banda izquierda, atrajo a los centrales y encontró a Facu Moreyra sólo en la derecha. El vilanovés se plantó en el mano a mano ante Táboas, que le ganó la acción lanzándose con determinación a sus pies y llevándose el balón. Antes del descanso el debutante Yago Insua se lesionó al y dejó su sitio a Rodri Zambrana. Un percance muscular que apunta a tener varias semanas en el dique seco. El Celtiga tuvo su mejor ocasión hasta el momento en el tiempo de aumento de la primera parte.

Buen ambiente en el Salvador Otero, con presencia de aficionados de ambos equipos en una tarde muy agradable con 26 grados de temperatura Gonzalo Salgado

Julio habilitó a Jordan dentro del área y su disparo lo repelió con el cuerpo Borja, haciéndose grande. El meta boirense fue uno de los destacados de su equipo.

Luis Carro hizo un doble cambio en el descanso, dando entrada a Álex Rodríguez en el lateral izquierdo y a Marcos Blanco en ataque. En el 51 el equipo local tuvo una clara ocasión en un pase interior de Óscar sobre Sobrido, que se sacó un derechazo sin ángulo que tapó bien Borja. En la acción siguiente el asistente levantó el banderín cuando se iba sólo el propio Sobrido hacia Borja señalando un más que dudoso fuera de juego. Dio respuesta Yago García con un zurdazo lejano que no cogió portería. Y es que el Boiro no salió sólo a defender en el segundo período, cada vez que tuvo ocasión se desplegó buscando el segundo, elevando prestaciones en la banda izquierda Araujo y Zambrana a la vez que se iban diluyendo las de Nico y Julio en los locales.

El Céltiga, aún sin la continuidad deseada, siguió percutiendo y rozó el empate en un remate de cabeza de Óscar a centro de Álex desde la izquierda. El partido estaba abierto y el Boiro rozó el 0-2 en un córner que remató Aram en el segundo palo y salvó con la cabeza Adri Rodríguez en línea de gol.

El tiempo empezó a pasar y el Boiro no sufría porque pasó a apretar bien dentro con la entrada de Ozores, que se situó junto a Mario, por lo que Enjamio adelantó su presión e incordió mucho al mediocampo local. Los cambios surtieron efecto para el Boiro, que consiguió el 0-2 con el que parecía sentenciar el partido. Fue en una acción por la izquierda entre Zambrana y Araujo que remató Yosi Montoto en el segundo palo.

Los jugadores del Boiro celebran el 0-2. obra de Yosi Montoto Gonzalo Salgado

El gol no cambió el plan visitante, muy agresivo para defender hacia adelante. Al Céltiga le costaba llegar, pero tuvo una opción en un pase profundo sobre Anxo, cuyo disparo forzado en área lo rechazó Borja, infranqueable. El meta respondió de nuevo con un paradón a una falta directa lanzada por Marcos Blanco. En el 81, en un córner la primer palo, el remate de Adri dio en el brazo de Iago Martínez y el árbitro señaló el penalti. El propio Adri lo lanzó directamente fuera en la gran ocasión para que los locales se metieran en el partido en el minuto 83.

No era el día del Céltiga, que recibió el 0-3 en el descuento en un robo de Yago García y una definición de zurda de Enjamio sobre la salida de Manu Táboas. Fue la guinda para los boirenses, castigando otro error de un Céltiga desdibujado.

Samu Araujo fue de menos a más y acabó siendo el dueño de su banda Gonzalo Salgado

Ficha técnica:

Céltiga: Manu Táboas; Nico, Arnosi (Martín Sánchez, min. 88), Pedro Delgado, Santi Figueroa (Álex Rodríguez, min. 46); Óscar (Anxo, min. 72), Giráldez; Julio Rey (Guille, min. 72), Jordan (Marcos Blanco, min. 46), Sobrido; Adrián Rodríguez.

Boiro: Borja Rey; Yosi Montoto, Aram, Iago Martínez, Samu Araujo; Enjamio, Mario Romero; Yago Insua (Rodri Zambrana, min. 45), Juanma Blanco (Ozores, min. 62), Facu Moreyra (Yago García, min. 62); Landeira (Nieto, min. 72).

Goles: 0-1 Landeira (min. 5); 0-2 Yosi Montoto (min. 73); 0-3 Enjamio (min. 93).

Árbitro: Adrián García Rodríguez, asistido por Alejandro García y Jose Luis Amor. Amarilla a Santi Figueroa por los locales y Arán y Samu Araujo por los visitantes.

Luis Carro escucha a su ayudante en la segunda parte Gonzalo Salgado

Luis Carro: "“Si queremos competir hay errores individuales que no se pueden cometer”

“Creo que hay errores individuales que no podemos cometer. Si queremos competir en esta categoría tenemos que ser mucho más inteligentes a la hora de interpretar las situaciones ofensivas y sobre todo las defensivas”, dijo un Luis Carro muy molesto por los errores que le costaron goles a su equipo y se repiten después de lo ocurrido en O Barco.

“Mientras no seamos conscientes de lo difícil que es sumar en Tercera y que no nos vale con hacer lo del año pasado, estas cosas nos van a penalizar. Cometimos una cantidad de errores de interpretación y técnicos que no pueden ser”, lamentó Luis Carro, que insistió en la necesidad de la importancia de aprender de los errores y corregirlos.

A Jose Tizón le funcionaron a la perfección los cambios en la segunda parte Gonzalo Salgado

Jose Tizón: "El resultado no refleja el sufrimiento que tuvimos en la segunda parte"

“La verdad que el partido fue muy serio, nos salió todo a pedir de boca en los primeros minutos, ya se nos abrió con ese gol en esa presión alta. Creo que estuvimos en un nivel muy alto. El resultado igual nos refleja el sufrimiento que tuvimos en la segunda parte porque ellos con el 0-2 tuvieron una ocasión clara que salvó Borja y el penalti que falló Adri”, explicó el técnico del Boiro.

“Nosotros ahora, con las bajas que tenemos arriba, tenemos que hacernos fuertes atrás, intentar dejar porterías a cero y minimizar las ocasiones del rival. En la segunda parte creo que los cambios nos aportaron mucho. Después de dos empates necesitábamos ganar y creo que lo conseguimos merecidamente”, dijo Tizón, satisfecho.