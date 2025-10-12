El Atlético Villalonga consuma una nueva derrota ante el Eibar

Romina Dadin durante un partido Gonzalo Salgado

El Atlético Villalonga no levanta cabeza. Las de Romina Dadín consumaron una nueva derrota ante el filial del Eibar por 2-1 que las mantiene como últimas clasificadas con tan solo un punto, y es que en seis jornadas, las sanxenxinas llevan cinco derrotas y un empate.

Las locales ya se adelantaron en los cinco primeros minuitos, algo que empieza a ser rutina para las de Romina. Sara García logró empatar el encuentro en el minuto 13 con un tiro frontal que entró por la escuadra. Así, el encuentro llegó al descanso con el marcador en tablas. “En la primera parte nos fuimos con buenas sensaciones”, indica Romina Dadín.

En la segunda parte el Atlético Villalonga tuvo mucho más control del partido, destacando un centro lateral de Silvia que ataja la portera local. Al minuto 80, las visitantes se quedaron con 10 tras la roja directa a Syria. Con dos líneas de cuatro, en el 93 Onsoño metió el rechace del 2-1.