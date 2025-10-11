Mi cuenta

Diario de Arousa

Deportes

Los arousanos Yago Rey y Mauro Caneda se proclaman campeones de la Copa Galicia

El Obradoiro Peleteiro venció en la gran final al Culleredo por 104-46

María Caldas
11/10/2025 18:54
El equipo vencedor con la Copa Galicia
Los arousanos Yago Rey y Mauro Caneda vienen de proclamarse campeones de la Copa Galicia en categoría júnior masculino después de que el Obradoiro venciera al Culleredo por 104-46 en la gran final. Un enfrentamiento en el que Yago Rey fue junto con Nicolás Fuentes, capitán del equipo, el máximo anotador, sumando un total de 19 puntos. 

Yago Rey durante la gran final
Rey tuvo cinco oportunidades de hacer triple, y no desaprovechó ninguna, firmando así uno de sus mejores partidos a nivel de acierto. En el caso de los tiros libres anotó dos de los tres que tiró en los más de 26 minutos que estuvo sobre el parqué.

Mauro Caneda, por su parte, anotó diez puntos para el Obradoiro, todos ellos conseguidos en tiros desde dentro de la zona.

