Deportes

El Villalonga busca la primera victoria en casa ante la Cultural Areas

Los de Sera reciben mañana a las 17:00 horas a la Cultural en San Pedro con el objetivo de sumar de tres

María Caldas
11/10/2025 07:00
Los celestes buscan su primera victoria como locales
Los celestes buscan su primera victoria como locales
Villalonga FC

El Villalonga FC recibe mañana a las 17:00 horas a la Cultural Areas en San Pedro. Los de Sera vuelven a casa después de sumar una victoria a domicilio ante el CD Moaña, por lo que esperan alargar su buena racha en casa y conseguir sumar de tres ante unos aficionados que no llevan el mejor comienzo de temporada. 

Los cambios, sumado a las bajas que sufre el equipo por lesiones desde el inicio de la temporada, lastraron las primeras jornadas de un Villalonga llamado a estar en la zona noble de la tabla clasificatoria. Ante la Cultural también es duda Maykel Barbosa, y es que el autor de dos de los tres goles que otorgaron la victoria a los celestes en el Iago Aspas todavía arrastra molestias en su rodilla.

Los de Sera todavía no han conseguido puntuar en casa, además de solo lograr anotar dos tantos y consumar cuatro en contra. Una situación que esperan revertir en la nueva jornada, aunque enfrente tendrán a uno de los rivales más complicados de la categoría, que actualmente ocupa la segunda posición de la tabla clasificatoria.

La Cultural Areas llega a San Pedro con 10 de 15 puntos posibles, siendo uno de los equipos más goleadores del grupo con ocho tantos a su favor y seis en contra. El Villalonga, por su parte, acumula seis goles a favor y ocho en contra. 

Asimismo, en dos partidos que jugaron como visitantes, la Cultural Areas lleva una victoria y una derrota, así como cuatro goles a favor y en contra ocupando el lugar de visitantes.

Los celestes tendrán que prestar especial atención a Marcos Alonso, quién es una de las referencias a la hora de crear y determinar jugadas de peligro por parte de la Cultural Areas. Asimismo, los de Sera deberán mantener el bloque defensivo mostrado en Moaña, y prestar especial atención a las jugadas a balón parado que les perjudicaron en la pasada jornada como visitantes.

