Baloncesto

El Sigaltec CLB consigue su primera victoria ante Chantada

Los de Luis Gabín vencieron en el Sara Gómez con un electrónico final de 60-54

María Caldas
11/10/2025 22:15
Álvaro Rodríguez volvió a tener minutos tras su lesión
Gonzalo Salgado

El Sigaltec CLB consiguió su primera victoria en Tercera FEB en el Sara Gómez. Lo hizo ante el Chantada gracias a un electrónico final de 60-54. Los de Luis Gabín plantearon un partido serio ante un rival que llegaba confiado al Sara Gómez y con más jugadores en el plantel.

Durante el primer cuarto, los locales ya se mostraron superiores, con Pablo Fernández y Aarón Monteagudo repartiéndose el peso del ataque ante un Chantada que optaba por la defensa zonal. Los de Gabín contrarrestaban bien la capacidad física de su rival, que buscaba el juego interior para enchufarse al partido. A pesar de que se pudieron acercar en el marcador, los vilagarcianos cerraron los primeros minutos con un 14-11 a su favor.

Luis Gabín dando indicaciones a los jugadores
Gonzalo Salgado

Pablo Fernández fue uno de los jugadores clave del partido, y es que en cuanto pisaba el parqué, los visitantes le defendían en individual para que no recibiese el balón. Chantada intentaba que el Sigaltec no pudiese hacer su juego rápido mediante las defensas zonales, pero ya en el segundo cuarto, la entrada de Mateo Bello revolucionó el duelo.

Últimos cuartos

A partir del segundo cuarto, Pedro Sabugueiro y Mateo Bello empezaron a llevar la voz cantante en las canastas locales, poniendo al Sigaltec con siete puntos de ventaja al descanso (36-29). El tercer cuarto fue el más igualado, con Mario Rodríguez y Jaime Nieto más certeros en la zona rival, por lo que los visitantes acortaron un poco las distancias a los últimos minutos (48-41). En el último cuarto los locales siguieron apretando arriba para el definitivo 60-54.

