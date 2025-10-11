El CJ Cambados espera al Viveiro en Burgáns con las bajas de Fran y Joel

El Juventud Cambados empató a uno en Barraña la pasada jornada DA

El Club Juventud Cambados se enfrenta mañana en horario matinal (12:00 horas) al Viveiro. Los amarillos regresan a Burgáns con la intención de sumar su primera victoria de la temporada tras el empate a uno en el derbi ante el CD Boiro. Una jornada más, las bajas siguen siendo una complicación para Pénjamo, que en esta ocasión no podrá contar ni con Fran ni con Joel.

Tanto los locales como los visitantes arrastran una derrota en la pasada jornada, y es que el Viveiro perdió por 0-1 contra el Noia de Alberto Mariano. Los lucenses llevan mejor racha que los de Pénjamo, acumulando una victoria, dos empates y dos derrotas en las cinco primeras jornadas, mientras que los de Pénjamo llevan tres empates y dos derrotas, por lo que suman hasta ahora tres puntos.

El Viveiro arrancó esta temporada un nuevo proyecto con Alberto López a la cabeza del banquillo, además de asegurar la renovación de jugadores de peso en la plantilla como son Rolle, Arturo, Xoel Rodríguez o Carlos Teixeira. Asimismo, los lucenses también se reforzaron con incorporaciones como Germán o Lansade desde el inicio de la competición regular.

En el inicio de temporada, el Viveiro se mostró como un equipo muy sólido, especialmente a la hora del trabajo defensivo, concediendo muy pocas oportunidades a sus rivales para generarles peligro arriba. En los encuentros disputados hasta ahora como visitantes, los de Alberto López acumulan una victoria y un empate, así como solo un gol a su favor y cero en contra.

Los de Pénjamo empataron a uno en Burgáns DA

“Me parece un equipo muy solidario en el trabajo, muy fuerte en los duelos, que cuenta con jugadores de mucha envergadura. En la parcela ofensiva tiene jugadores contrastados y con muy buen pie como Arturo y Rolle”, destaca Pénjamo.

“A sus extremos no podemos dejarles que corran cómodos. Tenemos que tener un nivel alto y ser agresivos a nivel defensivo para sumar los tres puntos”, comenta el entrenador del Juventud Cambados.

Por su parte, los de Pénjamo llevan una victoria y un empate en Burgáns. Además, todavía no han conseguido batir la portería rival como locales, y en su contra solo han podido anotarles un gol.