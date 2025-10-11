El Atlético Villalonga pone rumbo a Guipúzcua para visitar al filial del Eibar

El Atlético Villalonga disputa la sexta jornada en horario matinal Mónica Ferreirós

El Atlético Villalonga de Romina Dadín pone rumbo al País Vasco para medirse al filial del Eibar. Las celestes disputarán el enfrentamiento a las 12:00 horas en busca de su primera victoria de la temporada, ya que llevan sun puntuar desde la tercera jornada, en la que lograron empatar a dos en San Pedro ante el Real Sporting Femenino.

Actualmente se encuentran como últimas clasificadas del grupo uno de Segunda RFEF, con un balance de cuatro derrotas y un empate, por lo que hasta ahora solo suman un punto.

El Atlético Villalonga llega a Eibar en horas bajas, y es que llevan 15 goles en contra y solo dos a su favor. Lo cierto, es que su próximo rival no atraviesa una situación mucho mejor.

El Eibar B se encuentra en el penúltimo puesto, uno por encima del Atlético Villalonga al contar también con un punto. A pesar de que su situación también sea crítica, las vascas llevan 13 goles en contra y siete a favor, por lo que su estadística goleadora supera a la de las celestes.

Las de Romina Dadín deben sacar su mejor versión en defensa para poder sumar de tres ante su rival más directo actualmente. La siguiente jornada será más complicada para las de Romina Dadín, y es que el próximo día 18 tienen que recibir en San Pedro al Celta Femenino.