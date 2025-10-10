El Sigaltec CLB levanta mañana el telón de su nueva era en el Sara Gómez

El Sigaltec jugará hoy por primera vez como local Gonzalo Salgado

El Sigaltec de Luis Gabín se estrena mañana a las 19:00 horas en el Sara Gómez. Iniciando su camino en Tercera FEB, los vilagarcianos levantan el telón del pabellón para medirse al Chantada, un rival conocido por el Sigaltec al que ya se enfrentaron en Copa y vencieron, pero los visitantes tuvieron un inicio liguera muy diferente a lo que dejaron ver durante la pretemporada.

Los locales llegan con la baja de Jorge, que se torció un tobillo en el último cuarto de la primera jornada liguera en Salamanca, además de algún que otro jugador con molestias por el maratón de partidos de pretemporada.

Por su parte, Porrys entra ya en el tramo final de su recuperación, por lo que si todo va bien, podría contar con algún minuto. “El equipo está bien, hay algunos jugadores con alguna molestia porque disputamos cinco partidos desde el 17 de septiembre, pero están pudiendo entrenar bien con el equipo”, comenta Luis Gabín sobre la situación actual.

En la primera jornada, Chantada se dejó ver como un equipo mucho más agresivo, más conjuntando y que tiene ya clara la idea de juego. Los de Gabín deberán de poner especial atención en Gediminas Rumsha, el pívot lituano que recién fichó el equipo.

“No nos podemos olvidar del resto de talento que tienen en las otras zonas, pero debemos tener especial cuidado con él porque el otro día hizo un partido muy completo”, destaca el entrenador vilagarciano.

“Espero que sigamos en la línea de mantener un ritmo alto de juego y para ello va a ser imprescindible que mejoren nuestras prestaciones en el rebote defensivo, que es lo que nos va a dar más oportunidades de jugar en transición contra un equipo que ya nos conoce y vendrá preparado para intentar bajar el ritmo del partido”, dice Gabín.