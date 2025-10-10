El CD Boiro ficha al extremo Yago Insua

Yago Insua con la camiseta del CD Boiro Cedida

El CD Boiro hizo oficial el fichaje de Yago Insua. El vigués de 21 años se incorpora a las filas de Tizón ante la necesidad de reforzar la zona de ataque, especialmente tras las lesiones de Casais y Yaguito, aunque no se descarta que este último pueda jugar con algún tipo de protección, ya que sufre una luxación de hombro.

Formado en las categorías inferiores de Val Miñor y Coruxo, Insua se forjó como extremo-delantero, acostumbrado a jugar por la derecha. Durante la temporada pasada jugó más de 700 minutos en Segunda RFEF, siendo titular en siete partidos con el Coruxo.

De este modo, José Tizón cuenta con una opción de delantero real para el derbi ante el Céltiga que disputarán el domingo a las 17:30 horas en el Salvador Otero.