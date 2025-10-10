Con la ilusi\u00f3n y ambici\u00f3n por bandera, la selecci\u00f3n campeona de Europa hace dos a\u00f1os regresa al campo este martes. La Selecci\u00f3n Gallega de la UEFA regresa a los entrenamientos con la mirada puesta en la pr\u00f3xima aventura: la primera fase nacional de la Copa de las Regiones de la UEFA. El equipo gallego comienza un nuevo camino con el entrenador Manolo Garc\u00eda al mando de todas las operaciones. La competici\u00f3n volver\u00e1 a arrancar el pr\u00f3ximo mes de noviembre con las fases nacionales en las que Galicia intentar\u00e1 proclamarse campeona de Espa\u00f1a para entrar posteriormente en la lucha por el t\u00edtulo europeo. El campo de f\u00fatbol de As Corticeiras, en Caldas de Reis, ser\u00e1 el escenario del entrenamiento de este martes 14 de octubre, a partir de las 17:00 h. Para ello, el entrenador Manolo Garc\u00eda convoc\u00f3 a un total de 27 futbolistas con el objetivo de presentar el nuevo proyecto en sociedad y establecer un primer contacto con los jugadores para las pr\u00f3ximas convocatorias. Entre los 27 convocados por Manolo Garc\u00eda se encuentras distintos futbolistas de equipos arousanos como Arosa SC, CD Boiro, C\u00e9ltiga FC o Juventud Cambados. Por parte del Arosa SC se concentrar\u00e1n con la selecci\u00f3n Manu Figueroa, Adri\u00e1n Lombao y Mart\u00edn Diz. Este \u00faltimo es duda, ya que arrastra problemas en su rodilla. Por el CD Boiro acudir\u00e1n Diego Enjamio, Facu Moreyra y Rodri Zambrana. Adri\u00e1n Rodr\u00edguez y \u00c1lex Rodr\u00edguez, del C\u00e9ltiga FC, tambi\u00e9n recibieron la llamada de Manolo Garc\u00eda. Por \u00faltimo, del Juventud Cambados, la selecci\u00f3n pesca a la joya, Noel Chaves.