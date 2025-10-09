El Boiro se queda cojo en la delantera para visitar al Céltiga

Jose Tizón se queda sin alternativas en ataque para el derbi del domingo en A Illa contra el Céltiga Gonzalo Salgado

Las bajas por lesión de Víctor Casais, con un esguince de tobillo, y de Yago García, debido a una luxación de hombro, dejan al Boiro bajo mínimos en la delantera para afrontar el derbi en A Illa el domingo ante el Céltiga (17 horas). Es por ello que el club está intensificando las gestiones para poder incorporar a algún atacante en calidad de cedido desde un equipo gallego de Segunda RFEF, en est caso el Coruxo.

Entre los nombres que se barajan cobra fuerza el del joven de 21 años Yago Insúa, formado en las canteras del Val Miñor y el propio Coruxo, que es el futbolista de ataque que menos está jugando en el equipo vigués en este inicio de liga. El técnico vigués de los boirenses, Jose Tizón, no descarta que Yago García pueda jugar con alguna protección y probará durante lo que queda de semana. Otras opciones serían situar a Landeira en punta o “inventarnos algo”.

Halagos a Luis Carro

El duelo en A Illa será un nuevo enfrentamiento en los banquillos de Tizón y Carro, que se han cruzado en numerosas ocasiones con el arousano defendiendo a Ribadumia y Céltiga y el vigués al frente de Atios y Choco. “Nos conocemos bien, nos hemos enfrentado en Preferente y Tercera varias veces”, explica Tizón, que ensalza a su colega de banquillo. “Es un entrenador que busca que sus equipos jueguen muy bien al fútbol, sometiendo a través de la posesión de balón”. Tizón cree que el Céltiga “le da dejado trabajar estos últimos años y ya en Preferente la temporada pasada para mí fueron el mejor equipo, a pesar de no haber quedado primeros”.

El técnico el Boiro cree que su rival del domingo “se reforzó mucho y muy bien este verano”, ensalzando el trabajo realizado en este aspecto por el director deportivo Edu Charlín. “Son un equipo con mucho nivel con balón en la fase ofensiva y tienen muchas alternativas porque la plantilla es larga. Tienen velocidad por fuera con Nico, Álex, Prada y Sobrido, gente de mucho pie por dentro como Julio Rey, Marcos Blanco, Jordan o Anxo, y después para mí tienen a uno de los mejores delanteros de la categoría, Adrián Rodríguez, que ya lo tuve en el Choco”.

“No es fácil ganar en A Illa, siempre se sufre. Además ellos están muy fuertes en su campo, le metieron cinco al Somozas y empataron con el Compostela haciendo un partidazo”, recuerda Tizón. Su equipo suma un punto más que el Céltiga después de las primeras cinco jornadas de liga, pero el técnico visitante no ve a los isleños en la parte baja a final de liga. “Creo que es un equipo que se va a salvar de forma holgada”.

El Boiro llega al partido tras los últimos empates en casa con Viveiro y Cambados. “Los mejores partidos que hicimos fueron los dos primeros y los perdimos. En el Barco sufrimos y lo sacamos adelante, y en los dos últimos en casa nos costó ante rivales que se replegaron”, algo que no sucederá el domingo. “Además nos faltó esa pegada de la que estamos adoleciendo”, en este aspecto habrá que esperar a ver como lo soluciona un Boiro con bajas en ataque.