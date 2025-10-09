De China a Japón: la gira asiática de Jéssica Bouzas no tiene tregua

Jéssica Bouzas prosigue en Japón su gira asiática EFE

De China a Japón. La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas Maneiro prosigue su gira asiática otoñal tras disputar los WTA 1000 de Pekín y Wuhan. A partir del lunes disputará el Kinoshita Group Japan Open en Osaka, un WTA que reúne a 32 jugadoras en las instalaciones del Centro de Tenis Utsubo, cuya pista central tiene capacidad para 5.000 aficionados.

Será su vigésimo quinta cita de una larga temporada que comenzó a finales de diciembre, la más completa desde que está en el circuito profesional, y saldada hasta el momento con un balance de 28 victorias y 23 derrotas en las que ha podido jugar los cuadros finales de los cuatro Gran Slam, y ocho de los diez WTA 1000, puesto que le quedaron pendientes los de Doha y Dubai de febrero, cuando su posición en el ranking no era todavía tan alta como en los últimos meses.

Jéssica está consolidada en el top 50, de hecho ocupa la posición 41 provisional en estos momentos, porque ha sido bastante regular a lo largo del año y lo ha hecho bien en las grandes citas, sobre todo en Wimbledon, al llegar a cuarta ronda, y en el WTA 1000 de Montreal, donde se plantó en cuartos de final.

Pero no se conforma y quiere más en esta parte final de una temporada en la que no ha parado de viajar por medio mundo. Ha jugado en Australia, Austria, Rumanía, México, Estados Unidos, Turquía, República Checa, Francia, España, Italia, Marruecos, Inglaterra y China.

Ahora le espera Japón, donde la pasada temporada cayó en Osaka en primera ronda ante la nipona Sara Saito. Está confirmada en esta edición la presencia de Naomi Osaka, número 16 del mundo, así como la de una veintena de jugadoras importantes del circuito que están en el top 50, por lo que se presenta un torneo interesante y muy abierto.