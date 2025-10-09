Mi cuenta

Deportes

“A tempada vai a ser longa e dura”, dice Manuel Ángel

El técnico del Cidade de Ribeira insiste en que el equipo necesita adaptarse a todos los cambios

María Caldas
09/10/2025 08:30
En el centro, Manuel Ángel, junto a Adao y su segundo entrenador, Moreno
Cedida

El Cidade de Ribeira no atraviesa su mejor momento después de sumar una sola victoria en las cinco primeras jornadas de Preferente Norte. Y es que de estar en la zona noble de la tabla, incluso con aspiraciones al play-off en la pasada temporada, los ribeirenses se encuentran de momento en la zona más baja de la clasificación.

“Fóronse moitos xogadores importantes, algúns para outros clubs e outros que acabaron a súa etapa deportiva. Xogadores que xa tiñan unha longa experiencia nesta e noutra categoria superior e iso nótase”, explica Manuel Ángel. 

“Fixemos un equipo con xente moi nova, con xogadores que suben de etapa xuvenil e outros xogadores que estaban xogando nunha categoria mais baixa. Necesitan tempo pa adaptarse a todo. Creo que vamos no bo camiño pero sabemos que a tempada vai ser longa e dura”, comenta el entrenador.

El partido entre el Cidade de Ribeira y el Negreira
Cedida

Durante las primeras jornadas el Cidade de Ribeira también contó con bajas de jugadores muy importantes para el plantel como son Teira, Aguado, Anxo Vidal, Calo, o el recién fichado Victor Molinos. De cara al fin de semana, Manuel Ángel espera recuperar a alguno de los lesionados para poder competir en mejores condiciones.

“Nos partidos, salvo na segunda parte en Betanzos, non vin que ningún rival fora superior, pero estamos indo a remolque sempre por erros individuais que non podemos cometer a este nivel”, destaca Manuel Ángel.

“Temos que ter claro que si queremos competir os partidos e poder ir sacando puntos debemos facelo igual que o dia do Negreira. Si baixamos a intensidad e no colectivo non traballamos como equipo, teremos poucas opcións de gañar partidos”, recalca. En la próxima jornada los ribeirenses reciben en A Fieiteira al Sofán en busca de la segunda victoria de la temporada. El encuentro será el domingo a las 18:00 horas.

El enfrentamiento entre el Cidade de Ribeira y el Negreira
Cedida

“Necesitaremos ter moito ritmo con e sin balón. Saír gañadores dos duelos e aproveitar os xogadores rápidos que temos arriba ao facernos co balón”, destaca el entrenador del Cidade de Ribeira.

