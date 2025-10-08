Jéssica Bouzas cae ante Jovic en Wuhan y se despide de su último WTA 1000 del año

Jéssica Bouzas se despidió en segunda ronda de su último WTA 1000 del año en Wuhan. EFE

Jéssica Bouzas se despidió del WTA 1000 de Wuhan al perder en segunda ronda ante la joven norteamericana de 17 años Iva Jovic por un doble 6-4 en un partido condicionado por el calor y la humedad en el que la vilagarciana jugó siempre por detrás en el marcador y se le escapó en los momentos decisivos de cada set.

A Jessi le costó entrar bien al duelo. Se vio 3-0 abajo en los primeros diez minutos, con la joven estadounidense muy segura con su saque, jugando con primeros servicios y ganando los puntos con restos de la vilagarciana que se quedaban en la red o se iban fuera.

En su segundo turno de saque, la gallega encadenó al fin dos puntos seguidos y estrenó su casillero de juegos. Pasó al ataque al resto, ganando los intercambios desde el fondo de la pista y consiguió un break, al que dio continuidad ganando su saque también en blanco después de apuntarse nueve puntos seguidos (3-3). El partido había cambiado y las sensaciones en pista de Jéssica también. Jovic mantuvo una actitud positiva y cortó la racha de su rival al ganar el séptimo de un partido disputado con unas condiciones climáticas extremas, con más de treinta grados de temperatura y mucha humedad, que están provocando una escabechina de lesiones y abandonos en esta gira asiática del circuito. Bouzas igualó un 0-40 en contra en el siguiente juego, pero, a la quinta oportunidad de break en el mismo, la norteamericana logró el 5-3 y sacó para ganar el set. Jéssica Bouzas presionó al resto, agresiva y acertada, y alargó el set ante la número 39 del mundo al ganarle en blanco el juego.

En el décimo, salvó un primer set point con 30-40, pero no pudo con el segundo y después de 41 minutos perdió un primer parcial sumamente igualado, en el que ambas ganaron 28 puntos.

En el segundo set, las dos jugadoras acortaron los puntos para evitar derretirse en la pista, ya que jugar en esas condiciones era una tortura. Fueron sacando adelante sus saques, sin que Jovic se viese ninguna vez por detrás en el marcador.

Con 4-3 a favor de la estadounidense, esta presionó bien sobre los segundos servicios de la vilagarciana y se puso 15-40, consiguiendo el break que le allanaba el camino a la victoria. Al igual que ocurrió en el primer set, Bouzas Maneiro le devolvió la ruptura para acercarse 5-4 en el marcador y saque. De nuevo la americana se encontró con dos bolas de set al resto y aprovechó ya la primera para llevarse el partido y el pase a tercera ronda.