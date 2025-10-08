El Umia confía en recibir al Villalonga ya en A Bouza la próxima semana

Comienzan los trabajos del cambio de césped artificial del campo de A Bouza Cedida

Iniciados los trabajos del campo de hierba sintética en el campo de A Bouza, el Umia CF confía en poder volver a su casa lo antes posible. El presidente Fernando Romero explica que no hay un plazo estipulado para finalizar las labores del cambio de superficie, pero no oculta que le gustaría que estuviese listo la próxima semana, en la que el equipo de Lino González recibirá como local al Villalonga en el derbi.

La dotación de nueva hierba sintética al campo de Barrantes era una demanda que el club llevaba realizando en los últimos tiempos y se está llevando a cabo mediante ayudas de la Diputación de Pontevedra, a través del Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas y fondos aportados por Turismo de Galicia. La nueva superficie es de última generación con el sello FIFA Quality Pro, con césped artificial sobre una base elástica de 25 milímetros de espesor, compuesta por una mezcla de resinas de poliuretano y granulado de caucho.

De esta forma se acabará la peregrinación de los diferentes equipos del cluh a los campos de Romai, Meaño, Deiro y A Senra 2, El presidente agradece “a acollida e a amabilidade” mostrada por clubes y concellos vecinos durante estas semanas de éxodo.