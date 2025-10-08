"El equipo está hecho para estar entre los cuatro primeros", dice Maykel

Maykel Barbosa durante un enfrentamiento esta temporada Villalonga FC

El Villalonga FC vivió su primera victoria de la temporada ante el CD Moaña. En total, los de Sera llevan cuatro de los 15 puntos posibles hasta ahora, acumulando tres derrotas, un empate y una victoria. Lo cierto, es que los celestes están asumiendo muchos cambios, ya que de la plantilla de la temporada pasada apenas quedan jugadores.

El inicio de liga no está siendo el esperado para los aficionados en San Pedro, y es que de dos partidos jugados en casa, el Villalonga consumó dos derrotas. Otra de las tareas pendientes del combinado de Sera pasa por conseguir reducir la cifra de goles en contra, que actualmente son ocho frente a los seis a su favor.

La victoria en el Iago Aspas Juncal puede suponer un punto de inflexión para un Villalonga que necesitaba puntuar de tres para recuperar la confianza y comenzar a escalar puestos en la tabla clasificatoria. Así, tras el baño de confianza ante el Moaña, los de Sera regresan a San Pedro este domingo a las 17:00 horas para medirse a la Cultural Areas.

El nombre propio de la primera victoria celeste es el de Maykel Barbosa, autor de dos de los tres goles que dieron los tres puntos al Villalonga. “El equipo ya tenía confianza, sabíamos que esa mala racha se iba a acabar por el trabajo diario que hacemos. Sufrimos más de lo esperado pero conseguimos sumar de tres”, destaca Barbosa. Uno de los condicionantes para Sera están siendo las bajas, y es que cuenta con varios jugadores lesionados. Entre ellos se podría encontrar el propio Barbosa, que jugó el pasado partido con molestias en la rodilla.

“Me lesioné en el primer partido ante el Atios y estuve jugando con molestias hasta que tuve que parar. Tengo una sistensión de ligamento interno que me exigía unos 15-20 días de reposo, pero al final había demasiada bajas. Espero estos días entrenar a parte y ver si puedo llegar bien al domingo”, explica.

La concentración

La frustración reinaba en las filas celestes después de haber sido capaces de batir a rivales de superior categoría en la pretemporada y en liga no lograr sentenciar. “Con muy poco nos hacían ocasiones claras. En el último partido salimos muy concentrados y estuvimos más compactos”, recalca Maykel.

“Nos hundimos en el primer partido de liga porque no nos lo esperábamos. Tenemos un equipo súper competitivo con mucho para dar y que está hecho para estar entre los cuatro primeros clasificados”, dice el futbolista. “Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo y poder ganar ante nuestra increíble afición”, sentencia.