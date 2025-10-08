El Cortegada tendrá que esperar por Maira Horford al menos otra semana

Horford jugando con el Barakaldo contra el Cortegada hace tres años en Fontecarmoa Mónica Ferreirós

La llegada de la brasileña Maira Horford al Mariscos Antón Cortegada se está haciendo esperar más de lo previsto. La jugadora internacional con República Dominicana sigue sin disponer del visado para poder viajar a España después de dos citas en la embajada de su país, la última este martes, y tendrá que volver en unos días para solventar los trámites. “Esperamos que el lunes se solucione”, confía el vicepresidente del club, Jose Gorgoso.

“Tenemos constancia que está presentada la documentación, hace más de un mes que tiene el permiso de trabajo, la verdad es que nunca nos había pasado nada parecido”, explica con incredulidad el directivo, que prefiere esperar a lo que ocurra al lunes antes de empezar a pensar en soluciones alternativas a esta situación.

La brasileña Maira Horford juega con la selección de República Dominicana Cedida

Así las cosas, el Cortegada sigue trabajando sin estar al completo con la Liga Femenina 2 ya iniciada. Esta fin de semana se disputa la segunda jornada, aunque el equipo de Manu Santos no jugará al trasladar al día 26 de octubre el compromiso a domicilio ante el Tarragona Basquet, coincidiendo con su visita ese fin de semana a Cataluña para medirse el sábado día 25 al Manresa en la cuarta jornada de liga.

Manu Santos está aprovechando esta semana para seguir acoplando al grupo a las norteamericanas Damaris Rodríguez y Christabel Ezumah, que tuvieron un prometedor estreno liguero el sábado en la épica victoria sobre León. Además, María Angulo empieza a entrenar con el grupo tras su lesión muscular. El siguiente partido de las vilagarcianas será el sábado 18, de nuevo en el pabellón Sara Gómez, ante el Boet Mataró. Está por ver si con Horford o sin ella.