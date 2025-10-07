Todas las ligas de veteranos ya están en marcha al arrancar Tercera

Formación del Rías Baixas, equipo de Primera que goleó el sábado al Duque Atlético Vilaxoán y suma seis puntos en tres partidos Gonzalo Salgado

Cuatro de cuatro. El Céltiga se ha convertido en el equipo revelación del primer mes de liga en la División de Honor de veteranos en el grupo de Pontevedra. El equipo de A Illa logró el sábado en As Corticeiras en pleno de triunfos hasta la fecha al imponerse al Caldas 2-3 con un gol de Eugenio Mougán a falta de diez minutos. Rubén Rial y Augusto remontaron el tanto inicial de los locales, obra de Miguel Diz, pero el Caldas niveló el partido mediada la segunda parte con el 2-2 que llevó la firma de Jose Abuín. El líder dio respuesta para seguir una semana más en lo más alto, con tres puntos de ventaja sobre Merendero, Chorigal y Estradense.

San Pedro y Portonovo son de momento la otra cara de la moneda en el grupo, aún no conocen la victoria y cierran la clasificación. Este fin de semana no tuvieron opciones y cayeron goleados.

En el grupo de Santiago, el CD Boiro ganó 3-1 al Negreira y se sitúa segundo, mientras que el Carreira cedió ante el Santiso Solaina (0-3) y el Oasis Boiro perdió en su desplazamiento a Dubra (4-1).

Por lo que respecta a Primera, en Pontevedra Umia y Romai Viveiros Outón sumaron victorias este fin de semana que les permiten situarse en el cuarteto de cabeza con 7 puntos después de tres jornadas. Por contra, Soho Cambados y Moraña no han empezado bien y ocupan las dos últimas plazas, de descenso.

En el grupo de Santiago, el Isorna no afloja y mantiene el liderato con pleno de victorias. Ganó al Parrillada Lousame por la mínima con un tanto de Álvaro Martínez en los últimos minutos. El Mirador de Padín encajó su primera derrota y el KN Decoraciones cayó goleado en Rois ante el Urdilde.

En Segunda, Catoira, Racing de Cambados y Newport Cats cuentan por victorias sus tres partidos en el grupo 1 de Pontevedra, por lo que están en lo más alto con el Meaño Bar Lage cuarto con 7 puntos. En la delegación de Santiago, Taragoña y Artes han ganado en las dos jornadas disputadas y comparten la cabeza de la tabla con Brión y Outes.

Por último, arrancó el grupo 2 de Tercera de la delegación pontevedresa, con el Vilanova como primer líder al ganar 10-4 al Salud.